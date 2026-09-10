Γιώργος Μαζωνάκης: Αναβλήθηκε για την Παρασκευή η νεκροψία νεκροτομή – Η οικογένειά του ζητά να οριστεί τεχνικός σύμβουλος

Το πρωί της Παρασκευής (11.9.26) θα πραγματοποιηθεί τελικά η νεκροψία – νεκροτομή στη σορό του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή, μετά από ανακοπή, χθες Τετάρτη, σε ηλικία 54 ετών.

Η νεκροψία στη σορό του Γιώργου Μαζωνάκη ήταν προγραμματισμένη να γίνει σήμερα στις 13:00 το μεσημέρι ώστε να διευρυνηθούν τα αίτια του θανάτου του.

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Η νεκροψία αναβλήθηκε για αύριο το πρωί καθώς η οικογένειά του ζήτησε να τοποθετηθεί τεχνικός σύμβουλος.

Στο μεταξύ, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος κατέληξε χθες το απόγευμα σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης.

Από νωρίς το πρωί, στο ιατρείο μεταβαίνουν διαδοχικά στελέχη του ελληνικού FBI, ενώ στο σημείο προσήλθε και στέλεχος της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

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Στον χώρο βρίσκονται εκ νέου σήμερα και οι δύο γιατροί που φέρεται να διαχειρίζονται και να είναι ιδιοκτήτες της κλινικής.

Παρουσία εισαγγελέα, αστυνομικών της Ασφάλειας και στελεχών του ελληνικού FBI, καλούνται να υποδείξουν στους αστυνομικούς όλους τους χώρους του ιατρείου, στο πλαίσιο της επιτόπιας έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Τι κατέθεσε η γιατρός που του έκανε την πλασμαφαίρεση

Στην κατάθεσή της στο ΑΤ Κυψέλης, η σύζυγος του γιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου, επίσης γιατρός Ιωάννα Γάκα, υποστήριξε ότι στο πρώτο ραντεβού που είχαν, η ίδια του πρότεινε να προβεί στη συγκεκριμένη ιατρική πράξη, καθώς ο Γιώργος Μαζωνάκης της είπε πως δεν αισθανόταν καλά, ήταν σε υπερδιέγερση και ήθελε να βελτιώσει την εικόνα του ενόψει της προγραμματισμένης συναυλίας στις 20 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη και των δυο ακόμη που ακολουθούσαν μετά τις 30 Σεπτεμβρίου.

Ωστόσο, όπως είπε η ίδια, όταν εμφανίστηκε χθες το μεσημέρι για να ξεκινήσει η θεραπεία, ήταν σε πολύ κακή κατάσταση.

Ως ιατρός διαπίστωσε ότι η εικόνα του ασθενούς ήταν άσχημη, ωστόσο αποφάσισε να ξεκινήσει τη διαδικασία, παρά την κλινική του εικόνα. Υποστήριξε επίσης ότι ο τραγουδιστής ήταν ζωντανός όταν έφυγε από την κλινική, ενώ τόνισε πως ότι όλη η θεραπεία ήταν απολύτως νόμιμη και όλα έγιναν στο πλαίσιο των αδειών που έχει λάβει.