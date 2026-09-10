«Μπλόκο» της τροχαίας σε όλη την Αττική για τα ηλεκτρικά πατίνια: 495 παραβάσεις μέσα σε λίγες ώρες

Στον απόηχο των δύο σοβαρών τροχαίων σε Τήνο και Γλυκά Νερά, όπου δύο ανήλικοι τραυματίστηκαν βαρύτητα ενώ οδηγούσαν ηλεκτρικά πατίνια, η Τροχαία Αττικής εντείνει τους ελέγχους της στους δρόμους για την ασφάλεια οδηγών και πεζών.

Από τα ξημερώματα της Τετάρτης (09.09.2026) έως και τα ξημερώματα της Πέμπτης, η Τροχαία έστησε «μπλόκο» σε διάφορα σημεία της Αττικής, με σκοπό να βρει οδηγούς που χρησιμοποιούν παράνομα ηλεκτρικά πατίνια.

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Έτσι, αστυνομικοί της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων προχώρησαν σε 689 ελέγχους οχημάτων, βεβαιώνοντας συνολικά 495 παραβάσεις. Μάλιστα εντοπίστηκε και ένας ανήλικος να οδηγεί ηλεκτρικό πατίνι.

Οι κυριότερες παραβάσεις που βεβαιώθηκαν ήταν: 260 για μη χρήση προστατευτικού κράνους, 28 για μη ύπαρξη/χρήση περιοριστή ταχύτητας, 13 για μη χρήση ανακλαστικού γιλέκου, 16 για μεταφορά υπεράριθμου επιβάτη, 175 ήταν ανασφάλιστα ενώ δύο μπήκαν σε δρόμο που απαγορευόταν οι είσοδος των οχημάτων.

Συνολικά ακινητοποιήθηκαν 22 οχήματα και μεταφέρθηκαν με γερανό.

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Όπως τονίζουν αξιωματικοί της Τροχαίας Αττικής, οι αυστηροί έλεγχοι θα συνεχιστούν, ώστε να υπάρξει συμμόρφωση των χρηστών.

Τα τροχαία σε Γλυκά Νερά και Τήνο – 14 και 16 χρόνων τα παιδιά που τραυματίστηκαν

Το πρώτο τροχαίο έγινε το Σάββατο (05.09.2026), με έναν 16χρονο να μεταφέρεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο, μετά από τροχαίο που είχε με το ηλεκτρικό του πατίνι στα Γλυκά Νερά.

Το τροχαίο έγινε επί της οδό Βυτίνας, στα Γλυκά Νερά, όταν ο 16χρονος παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο ενώ οδηγούσε το ηλεκτρικό πατίνι του.

Αμέσως μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύτηκε ενώ ο οδηγός υποβλήθηκε σε αλκοτέστ.

Το δεύτερο τροχαίο έγινε το απόγευμα της 6ης Σεπτεμβρίου στην Τήνο, όταν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και μαρτυρίες, 15χρονη που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι και στο οποίο επέβαινε 14χρονη, έχασε τον έλεγχο και έπεσε.

Από την πτώση τραυματίστηκε σοβαρά η 14χρονη, η οποία χρειάστηκε και να διασωληνωθεί.

14χρονο κορίτσι που επέβαινε ως συνεπιβάτης σε ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο οδηγούσε ένα άλλο κορίτσι, ηλικίας περίπου 15 ετών.

Μετά από 3 ημέρες οι γιατροί προχώρησαν σε νέα αξονική χωρίς να δείχνει κάποιο εύρημα με αποτέλεσμα να αποσωληνωθεί.