Ελλάδα

Φωτιά στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας: Επιχειρούν εναέριες δυνάμεις

Επιχειρούν 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 6ης ΕΜΟΔΕ, επτά οχήματα και δύο αεροσκάφη
Συνεχίζεται γα δεύτερη ημέρα η μάχη με την μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπεσε χθές το βράδυ στην περιοχή του Ωραιοκάστρου στην Θεσσαλονίκη. Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν ρίψεις τα εναέρια, και μαζί με τις επίγειες δυνάμεις που έδωσαν μάχη όλη την νύχτα, αποκαλύπτεται το μέγεθος της καταστροφής, Κυριακή 5 Ιουλίου 2026 (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ/EUROKINISSI)
(ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ/EUROKINISSI)
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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (10.09.2026) σε χαμηλή βλάστηση στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας.

Στο σημείο της φωτιάς στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας επιχειρούν 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 6ης ΕΜΟΔΕ και επτά οχήματα. Από αέρος στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν δύο αεροσκάφη.

Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμει και ο Δήμος Ξηρομέρου με υδροφόρες.

Σημειώνεται ότι σήμερα η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.

Για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας.

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