Φωτιά στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας: Επιχειρούν εναέριες δυνάμεις

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (10.09.2026) σε χαμηλή βλάστηση στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας.
Στο σημείο της φωτιάς στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας επιχειρούν 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 6ης ΕΜΟΔΕ και επτά οχήματα. Από αέρος στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν δύο αεροσκάφη.
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Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμει και ο Δήμος Ξηρομέρου με υδροφόρες.
Σημειώνεται ότι σήμερα η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.
Για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας.