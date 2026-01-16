Φωτιά σε βενζινάδικο στα Κάτω Πατήσια – Βίντεο από την επέμβαση της πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε σε κτίριο βενζινάδικου στις Τρεις Γέφυρες στα Κάτω Πατήσια, λίγο πριν τις 10 το βράδυ της Παρασκευής (16.01.2026). Κάηκε ολοσχερώς η κατασκευή. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή.

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής προκάλεσε η φωτιά σε κτίριο που ανήκε σε κλειστό πρατήριο καυσίμων στα Κάτω Πατήσια.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Νιρβάνα, στις Τρεις Γέφυρες, και στο σημείο έσπευσαν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα.

Οι πυροσβέστες αντιμετώπισαν τη φωτιά προτού λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Το κτίριο στο οποίο εκδηλώθηκε κάηκε, σχεδόν, ολοσχερώς.

Περίοικοι ανέφεραν ότι πιθανότατα άγνωστα άτομα μπήκαν εντός του κτιρίου και από λάθος χειρισμό έβαλαν τη φωτιά.

Λόγω της πυρκαγιάς, διακόπηκε η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της οδού Νιρβάνα, από το ύψος της οδού Ρεγκούκου έως το ύψος της οδού Κουρτίδου.