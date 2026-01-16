Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Φωτιά σε βενζινάδικο στα Κάτω Πατήσια – Βίντεο από την επέμβαση της πυροσβεστικής

Λόγω της πυρκαγιάς, διακόπηκε η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από το ύψος της οδού Ρεγκούκου έως το ύψος της οδού Κουρτίδου
Φωτιά σε βενζινάδικο στα Κάτω Πατήσια
Η φωτιά που ξέσπασε σε βενζινάδικο στα Κάτω Πατήσια / πηγή φωτογραφίας orangepress.gr

Φωτιά ξέσπασε σε κτίριο βενζινάδικου στις Τρεις Γέφυρες στα Κάτω Πατήσια, λίγο πριν τις 10 το βράδυ της Παρασκευής (16.01.2026). Κάηκε ολοσχερώς η κατασκευή. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή.

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής προκάλεσε η φωτιά σε κτίριο που ανήκε σε κλειστό πρατήριο καυσίμων στα Κάτω Πατήσια.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Νιρβάνα, στις Τρεις Γέφυρες, και στο σημείο έσπευσαν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα.

Οι πυροσβέστες αντιμετώπισαν τη φωτιά προτού λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Το κτίριο στο οποίο εκδηλώθηκε κάηκε, σχεδόν, ολοσχερώς.

Περίοικοι ανέφεραν ότι πιθανότατα άγνωστα άτομα μπήκαν εντός του κτιρίου και από λάθος χειρισμό έβαλαν τη φωτιά.

Λόγω της πυρκαγιάς, διακόπηκε η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της οδού Νιρβάνα, από το ύψος της οδού Ρεγκούκου έως το ύψος της οδού Κουρτίδου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
172
147
134
110
76
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Εξαφάνιση 16χρονης Λόρα: Ο πατέρας της την κούρεψε με το ζόρι πριν 3 χρόνια – Που εστιάζουν τις έρευνες οι αρχές
Εξετάζεται το αν η 16χρονη επιχείρησε να φύγει από τη χώρα με λεωφορείο από Αθήνα με πλαστά έγγραφα - «Την είχε κουρέψει ο μπαμπάς της, τα είχε σαν αγόρι, επειδή του ζήτησε να πάει κομμωτήριο» λέει συμμαθήτριά της
Η 16χρονη Λόρα
Πιερία: Σε ισόβια καταδικάστηκε η 35χρονη για τη δολοφονία του συντρόφου της στη Λεπτοκαρυά – «Η φόνισσα ήταν σα να μην είχε κάνει το έγκλημα»
«Αποτελεί βάλσαμο για την ψυχή του πατέρα του θύματος και ολόκληρης της οικογένειας τους που βιώνουν ένα βαρύτατο πένθος»
Πιερία: Σε ισόβια καταδικάστηκε η 35χρονη για τη δολοφονία του συντρόφου της στη Λεπτοκαρυά – «Η φόνισσα ήταν σα να μην είχε κάνει το έγκλημα» 6
Newsit logo
Newsit logo