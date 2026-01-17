Ελλάδα

Φωτιά σε βιοτεχνία κεριών στη Χαλκίδα: Τρεις γυναίκες στο νοσοκομείο, κάηκε αυτοκίνητο

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την κατάσβεση
Ανανεώθηκε πριν 2 ώρες
Φωτιά στη Χαλκίδα
Φωτιά σε σπίτι στη Χαλκίδα / Eviareporter

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου 17 Ιανουαρίου σε βιοτεχνία κεριών στη Χαλκίδα στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας και πυκνοί καπνοί έχουν πνίξει την πόλη.

Στο σημείο που επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στη Χαλκίδα, με 30 πυροσβέστες, οι οποίοι δίνουν μάχη για να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να αποτρέψουν την επέκτασή της σε παρακείμενες κατοικίες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τρία άτομα, τα οποία μεταφέρονται αυτή την ώρα στο Νοσοκομείο Χαλκίδας για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Παράλληλα, εκκενώθηκαν προληπτικά τα διπλανά σπίτια, για λόγους ασφαλείας.

Όπως δήλωσε στο evima.gr ο Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Εύβοιας, Αντώνης Μαυρίδης, η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ προτεραιότητα των δυνάμεων είναι η προστασία ανθρώπινων ζωών και η αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσης της φωτιάς.

fwtia alkida fwtia alkida

Στη φωτιά έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την κατάσβεση.

Στο σημείο βρίσκεται και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
178
110
74
67
47
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Καιρός αύριο: Βροχές, καταιγίδες, χιόνια και ισχυροί άνεμοι έως 7 μποφόρ – Σταθερά χαμηλή η θερμοκρασία
Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 06 με 09 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 13 με 15, στα δυτικά τοπικά τους 16 και στη νησιωτική χώρα τους 16 με 17 και στα Δωδεκάνησα τοπικά τους 18 βαθμούς Κελσίου
καιρός
Newsit logo
Newsit logo