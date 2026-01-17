Φωτιά σε βιοτεχνία κεριών στη Χαλκίδα: Τρεις γυναίκες στο νοσοκομείο, κάηκε αυτοκίνητο

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου 17 Ιανουαρίου σε βιοτεχνία κεριών στη Χαλκίδα στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας και πυκνοί καπνοί έχουν πνίξει την πόλη.

Στο σημείο που επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στη Χαλκίδα, με 30 πυροσβέστες, οι οποίοι δίνουν μάχη για να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να αποτρέψουν την επέκτασή της σε παρακείμενες κατοικίες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τρία άτομα, τα οποία μεταφέρονται αυτή την ώρα στο Νοσοκομείο Χαλκίδας για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Παράλληλα, εκκενώθηκαν προληπτικά τα διπλανά σπίτια, για λόγους ασφαλείας.

Όπως δήλωσε στο evima.gr ο Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Εύβοιας, Αντώνης Μαυρίδης, η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ προτεραιότητα των δυνάμεων είναι η προστασία ανθρώπινων ζωών και η αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσης της φωτιάς.

Στη φωτιά έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την κατάσβεση.

Στο σημείο βρίσκεται και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.