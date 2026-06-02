ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή τρεις από τη Βόρεια Ελλάδα – Σε κατ’ οίκον περιορισμό 3 γυναίκες – υπαρχηγοί, ανάμεσά τους οι σύζυγοι των δύο αρχηγών 

Τρεις οι προφυλακίσεις, μετά τη μαραθώνια διαδικασία απολογιών των 17 συλληφθέντων από τη Βόρεια Ελλάδα για συμμετοχή σε κύκλωμα ψευδών δηλώσεων για λήψη παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στη φυλακή οδηγούνται τρεις κατηγορούμενοι που, κατά το κατηγορητήριο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είχαν αρχηγικό ρόλο στην υπόθεση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι δύο από τους τρεις είναι αδέρφια.

Οι δύο σύζυγοι των φερόμενων ως εγκεφάλων του κυκλώματος και ακόμη μία αφέθηκαν ελεύθερες, αλλά τέθηκαν σε κατ’ οίκον περιορισμό. Ο έβδομος κατηγορούμενος που απολογούνταν σήμερα αφέθηκε ελεύθερος.

Όλοι αρνήθηκαν τις κακουργηματικές κατηγορίες εναντίον τους. Αρχηγικό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, που κρίθηκε προφυλακιστέος, δήλωσε νομικός αγρότης, ενώ η σύζυγός του που τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό δήλωσε άγνοια για τα οικονομικά του συζύγου της.

Ο δεύτερος κατηγορούμενος που προφυλακίστηκε επίσης δήλωσε αθώος.

«Τα χρήματα που έμπαιναν από ΚΥΔ Σερρών τα έδινα στον φυγόδικο συγκατηγορούμενο μου. Είχα αγοράσει δύο μεταχειρισμένα αυτοκίνητα αφού είχα πουλήσει ένα τρακτέρ ιδιοκτησίας μου και αγροτεμάχια με αντικειμενική αξία ύψους 300 ευρώ το στρέμμα, τα οποία δεν στοιχειοθετούν ξέπλυμα μαύρου χρήματος», φέρεται να υποστήριξε στην απολογία του, δηλώνοντας ότι στους τραπεζικούς του λογαριασμούς δε βρέθηκαν ύποπτα ποσά.

Συνολικά το διήμερο απολογήθηκαν 17 κατηγορούμενοι. 3 παίρνουν το δρόμο για τη φυλακή, 3 τέθηκαν σε κατ’ οίκον περιορισμό και οι υπόλοιποι 11 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.