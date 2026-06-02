Πλατεία Κολιάτσου: Τούμπαρε αυτοκίνητο μετά από σφοδρή σύγκρουση – Απεγκλωβίστηκε ο οδηγός

Ο οδηγός εγκλωβίστηκε στο αναποδογυρισμένο όχημα και χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής
Σκηνές που πάγωσαν τους περαστικούς εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Τρίτης 02.06.2026 σε ένα τροχαίο ατύχημα στην Πλατεία Κολιάτσου, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με μεγάλη σφοδρότητα, με αποτέλεσμα το ένα όχημα να τουμπάρει και να καταλήξει στο πλάι.

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Ιππολύτου και Πίνδου, σε ένα σημείο που οι κάτοικοι της περιοχής χαρακτηρίζουν ιδιαίτερα επικίνδυνο. Όπως αναφέρουν, οι παραβιάσεις προτεραιότητας είναι συχνό φαινόμενο και έχουν οδηγήσει πολλές φορές σε επικίνδυνες καταστάσεις στην πλατεία Κολιάτσου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο που κινούνταν στην οδό Ιππολύτου δέχθηκε δυνατό χτύπημα στο πλάι από το άλλο όχημα. Η σύγκρουση ήταν τόσο ισχυρή που το αυτοκίνητο αναποδογύρισε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, προκαλώντας αναστάτωση σε οδηγούς και κατοίκους της περιοχής.

 

Ο οδηγός του οχήματος εγκλωβίστηκε στο εσωτερικό του μετά την ανατροπή. Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική, και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν λίγα λεπτά αργότερα τον άνδρα, ενώ στο σημείο βρέθηκαν και διασώστες για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης και τις εικόνες που θύμιζαν σοβαρό δυστύχημα, οι εμπλεκόμενοι στάθηκαν τυχεροί, καθώς από το περιστατικό προκλήθηκαν μόνο ελαφροί τραυματισμοί.

