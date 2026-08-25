Ιός του Δυτικού Νείλου: Πρώτα κρούσματα σε Φιλοθέη, Ψυχικό και Παπάγου, Χολαργό – Στη ΜΕΘ 75χρονος στην Κρήτη

Με ταχείς ρυθμούς εξαπλώνεται ο ιός του Δυτικού Νείλου και αρκετές είναι οι περιοχές και οι δήμοι της χώρας που καταγράφουν τα πρώτα τους κρούσματα.

Η διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου είναι μεγάλη σε Αττική και περιφέρεια με τα κρούσματα να αυξάνονται. Ανάμεσά τους οι δήμοι Φιλοθέη-Ψυχικού και Παπάγου-Χολαργού εντοπίστηκαν οι πρώτες μολύνσεις από τον ιό.

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Από την άλλη το πρώτο κρούσμα στην Κρήτη αφορά 75χρονο άνδρα, ο οποίος νοσηλεύεται σε ΜΕΘ.

Οι προβλέψεις των ειδικών είναι δυσοίωνες, καθώς εκτιμούν ότι η αυξητική τάση θα συνεχιστεί έως το τέλος Αυγούστου.

Οι ειδικοί συστήνουν αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα από τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, καθώς και την τήρηση μέτρων ατομικής προστασίας από τα κουνούπια, κυρίως κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες.

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Η περίοδος επώασης της νόσου, μετά το τσίμπημα από μολυσμένο κουνούπι, διαρκεί από 2 έως 6 ημέρες. Τα αρχικά συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν πυρετό, πονοκέφαλο και μυαλγία, ενώ η εμφάνιση συμπτωμάτων από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ) μπορεί να ακολουθήσει σε μεταγενέστερο χρόνο.

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε βάθος 12ετίας σε περιστατικά στις ΗΠΑ και δημοσιεύθηκε στην ιατρική επιθεώρηση JAMA, οι άνδρες φαίνεται να διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο σοβαρής νόσησης σε σύγκριση με τις γυναίκες. Αυξημένο κίνδυνο αντιμετωπίζουν επίσης άτομα με υποκείμενα νοσήματα ή καταστάσεις, όπως η σκλήρυνση κατά πλάκας, οι διαταραχές που σχετίζονται με το αλκοόλ ή τη χρήση ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων, οι αιματολογικές κακοήθειες, το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, η χρόνια νεφρική νόσος και η υπέρταση.

Υπενθυμίζεται ότι ο ιός δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, ενώ στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων προκαλεί ήπια συμπτωματολογία ή δεν προκαλεί καθόλου συμπτώματα. Οι υγειονομικές αρχές τονίζουν ότι η αύξηση των καταγεγραμμένων περιστατικών συνδέεται, μεταξύ άλλων, με την εντατικοποίηση της επιτήρησης και την έγκαιρη διάγνωση των κρουσμάτων.