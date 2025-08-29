Συμβαίνει τώρα:
Φωτιά στα Γρεβενά: Μεγάλη η κινητοποίηση της πυροσβεστικής - Ήχησε το 112
Ελλάδα

Φωτιά στα Γρεβενά: Μεγάλη η κινητοποίηση της πυροσβεστικής – Ήχησε το 112

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και εναέρια μέσα για την κατάσβεση της φωτιάς
Πυροσβέστης
Photo / Eurokinissi

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, για φωτιά που εκδηλώθηκε στα Γρεβενά.

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 6 το απόγευμα της Παρασκευής 29.08.2025 σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αγίου Κοσμά Γρεβενών.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και πιο συγκεκριμένα επιχειρούν 34 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ

 

Για τη δασική πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στα Γρεβενά ήχησε το 112 που αναφέρει στους κατοίκους των περιοχών Άνω Εκκλησία να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

 

Στο σημείο επιχειρούν από αέρος 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, πραγματοποιώντας ρίψεις.

Ελλάδα
