Φωτιά στα Γρεβενά: Μεγάλη η κινητοποίηση της πυροσβεστικής – Ήχησε το 112

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, για φωτιά που εκδηλώθηκε στα Γρεβενά.

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 6 το απόγευμα της Παρασκευής 29.08.2025 σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αγίου Κοσμά Γρεβενών.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και πιο συγκεκριμένα επιχειρούν 34 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Κοσμάς Γρεβενών. Κινητοποιήθηκαν 34 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 3 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 29, 2025

Για τη δασική πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στα Γρεβενά ήχησε το 112 που αναφέρει στους κατοίκους των περιοχών Άνω Εκκλησία να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.



Δασική πυρκαγιά στις περιοχές #Άνω_Εκκλησία της Περιφερειακής Ενότητας #Γρεβενών



Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki

@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 29, 2025

Στο σημείο επιχειρούν από αέρος 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, πραγματοποιώντας ρίψεις.