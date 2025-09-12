Συμβαίνει τώρα:
Φωτιά στα Οινόφυτα σε προαύλιο εργοστασίου – Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

Η φωτιά καίει ξερά χόρτα σε προαύλιο εργοστασίου
Ανανεώθηκε πριν 42 λεπτά
Φωτιά στα Οινόφυτα
Φωτιά στα Οινόφυτα σε προαύλιο εργοστασίου / Facebook / Πυρκαγιά Ενημέρωση

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής 12 Σεπτεμβρίου στα Οινόφυτα σε προαύλιο χώρο εργοστασίου και καίει ξερά χόρτα με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να βρίσκονται στο σημείο.  

Στη φωτιά στα Οινόφυτα επιχειρούν 42 πυροσβέστες, 10 οχήματα, 2 πεζοπόρα τμήματα και ένα ελικόπτερο. 

Η ύπαρξη πυλώνων μεταφοράς ρεύματος στην περιοχή δυσχέρανε το έργο των επίγειων και εναέριων δυνάμεων πυρόσβεσης, με αποτέλεσμα να δοθεί εντολή για διακοπή της ηλεκτροδότησης, ώστε οι πυροσβέστες να μπορέσουν να επιχειρήσουν με μεγαλύτερη ασφάλεια. 

Φωτιά στα Οινόφυτα
Φωτιά στα Οινόφυτα / Facebook / Πυρκαγιά Ενημέρωση

Οι καπνοί είναι ορατοί  από Μαρκόπουλο και Χαλκίδα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί 42 πυροσβέστες, με τη συνδρομή δύο ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 4ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 10 οχημάτων, ενός ελικοπτέρου, καθώς και εθελοντών.

Επιπλέον, στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες που διατέθηκαν από τους ΟΤΑ της περιοχής και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

