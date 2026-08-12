Φωτιά στα Σήμαντρα Χαλκιδικής: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, σηκώθηκαν 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στα Σήμαντρα Πολύγυρου, στη Χαλκιδική, με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής να έχουν κινητοποιηθεί για την κατάσβεσή της. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, Τετάρτη (12.08.2026), περίπου στις 15:00, ενώ η εικόνα της πυρκαγιάς δείχνει βελτιωμένη.

Για τη φωτιά στη Χαλκιδική επιχειρούν συνολικά 57 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 17 οχήματα, (συμπεριλαμβανομένων 12 πυροσβεστών με 3 οχήματα από τη Μολδαβία που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών), ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

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Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες και μηχανήματα έργου, ο Δήμος Πολύγυρου.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σήμαντρα Πολυγύρου Χαλκιδικής. Κινητοποιήθηκαν 45 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 12, 2026

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone, μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας, προκειμένου να παρακολουθείται η εξέλιξη του μετώπου και να καθοδηγούνται οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

Η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3, γεγονός που διατηρεί τις αρμόδιες αρχές σε αυξημένη επιφυλακή.

Παράλληλα, για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.