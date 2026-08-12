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Νίκος Καλογερόπουλος: Το σπαρακτικό φινάλε στην κηδεία του με το τραγούδι «Καραϊσκάκης» και ο θρήνος των αγαπημένων του

Πόνος, θλίψη και δάκρυα
Kηδεία Νίκου Καλογερόπουλου
Με μουσική και τραγούδια αποχαιρέτησαν τον Νίκο Καλογερόπουλο ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI
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Σε κλίμα πόνου και οδύνης αποχαιρέτησαν το μεσημέρι της Τετάρτης (12.08.2026) συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι, τον σπουδαίο Έλληνα ηθοποιό, Νίκο Καλογερόπουλο. Η κηδεία του έγινε στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών και ήταν πολιτική.

Μετά την εξόδιο ακολουθία, οι φίλοι και οι συγγενείς του Νίκου Καλογερόπουλου του είπαν το σπαρακτικό «αντίο» με τον δικό τους τρόπο, έναν τρόπο που θα λάτρευε κι εκείνος. Ο Νίκος Καλογερόπουλος δεν ήταν μόνο ηθοποιός αλλά ένας πολυσχιδής καλλιτέχνης, που λάτρευε τη μουσική και την ποίηση. Μάλιστα, είχε γράψει για την ταινία του «Οι ιππείς της Πύλου», το τραγούδι «Καραϊσκάκης», που ερμήνευσε ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου. Με αυτό το κομμάτι, λοιπόν, και δάκρυα στα μάτια τα αγαπημένα του πρόσωπα τον αποχαιρέτησαν για πάντα και θα κρατήσουν τη μνήμη του ζωντανή για πάντα στις καρδιές τους.

Ήταν η συγκλονιστική στιγμή της κηδείας του, αυτή που οι δικοί του άνθρωποι, με ένα θερμό χειροκρότημα και το τραγούδι του, «Καραϊσκάκης», ξεπροβόδισαν. Μάλιστα, το φέρετρο κουβαλούσε και ο γνωστός ηθοποιός Πάνος Βλάχος, με τον οποίο φαίνεται να είχαν στενή σχέση. Ενώ και οι δύο γιοι του Νίκου Καλογερόπουλου ήταν εκεί και με δάκρυα στα μάτια θρηνούσαν τον χαμό του πατέρα τους.

Kηδεία Νίκου Καλογερόπουλου
Συντετριμμένος ο Πάνος Βλάχος NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Kηδεία Νίκου Καλογερόπουλου
Ο Πάνος Βλάχος σήκωσε το φέρετρο
NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Kηδεία Νίκου Καλογερόπουλου
Με δάκρυα στα μάτια τραγούδησαν για τον Νίκο Καλογερόπουλο οι φίλοι του ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI
Kηδεία Νίκου Καλογερόπουλου
Ο αποχαιρετισμός ήταν γεμάτος πόνο και συγκίνηση ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI
Kηδεία Νίκου Καλογερόπουλου
O Ιάσονας Καλογερόπουλος, γιος Νίκου Καλογερόπουλου / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Kηδεία Νίκου Καλογερόπουλου
O Ιάσονας Καλογερόπουλος, τραγούδησε με δάκρυα στα μάτια / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Kηδεία Νίκου Καλογερόπουλου
Πλήθος κόσμου ήταν στην κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI
(ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
(ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI)

Οι επώνυμοι που πήγαν στην κηδεία

Πλήθος αγαπημένων του φίλων και συναδέλφων συγκεντρώθηκαν στο Α’ Νεκροταφείο για να τον αποχαιρετήσουν. Ανάμεσά τους ήταν ο Απόστολος Γκλέτσος, η Βάνα Μπάρμπα, ο πρόεδρος του ΣΕΗ Νίκος Καραγιώργης, ο Γιώργος Βογιατζής, ο Πάνος Βλάχος, ο Χάρης Μαυρουδής, ο Νίκος Περάκης, ο Στάθης Σταμουλακάτος, ο Σπύρος Μπιμπίλας, η Χριστίνα Τσάφου και άλλοι.

Ο Απόστολος Γκλέτσος
Ο Απόστολος Γκλέτσος / ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI
Απόστολος Γκλέτσος με Βάνα Μπάρμπα
Ο Απόστολος Γκλέτσος και η Βάνα Μπάρμπα (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI)
Πάνος Βλάχος
Ο Πάνος Βλάχος / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Γιώργος Βογιατζής
Ο Γιώργος Βογιατζής / ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI
Στάθης Σταμουλακάτος
Ο Στάθης Σταμουλακάτος / ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI
Σπύρος Μπιμπίλας
Ο Σπύρος Μπιμπίλας / ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI
Νίκος Περάκης
Ο Νίκος Περάκης / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Χάρης Μαυρουδής
Ο Χάρης Μαυρουδής / ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI
Χριστίνα Τσάφου
Η Χριστίνα Τσάφου / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Νίκος Καραγιώργης
O Νίκος Καραγιώργης NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Βάνα Μπάρμπα
H Βάνα Μπάρμπα NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Kηδεία Νίκου Καλογερόπουλου
Πλήθος κόσμου στην κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου / ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

Ο Νίκος Καλογερόπουλος και η αγάπη του για τη μουσική

Ο Νίκος Καλογερόπουλος δεν ασχολήθηκε μόνο με την τέχνη της υποκριτικής, αλλά μία από τις μεγάλες του αγάπες ήταν και το τραγούδι. Παράλληλα με τον κινηματογράφο και την τηλεόραση έγραφε ποίηση, θεατρικά έργα και τραγούδια.

Το 1981 κυκλοφόρησε η πρώτη ποιητική του συλλογή, «Θετή Ταυτότης», ενώ το 1991 ακολούθησαν τα «Επιστρόφια». Έγραψε επίσης τα θεατρικά έργα «Σατιρικό των Ελλήνων» και «Οι κυνικοί ξανάρχονται».

Το 1994 κυκλοφόρησε τον δίσκο «Τα δέοντα», στον οποίο όλα τα τραγούδια ήταν σε μουσική και στίχους του ίδιου. Αυτή η πλευρά του Καλογερόπουλου ήταν χαρακτηριστική μιας πιο εναλλακτικής διαδρομής, μακριά από την εικόνα του ηθοποιού που περιορίζεται στην οθόνη. Η ποίηση, το τραγούδι, η συγγραφή και αργότερα η σκηνοθεσία αποτέλεσαν διαφορετικές εκφάνσεις της ίδιας καλλιτεχνικής αναζήτησης.

Επίσης, ο Νίκος Καλογερόπουλος είχε πολλές επιτυχημένες συνεργασίες στο ενεργητικό του και είχε συνεργαστεί με σημαντικούς εκπροσώπους της υποκριτικής τέχνης.

Αν έπρεπε να ξεχωρίσουμε μόνο έναν από αυτούς θα ήταν σίγουρο ο χαρακτήρας του Γιάννη Παπαδόπουλου, που ο Νίκος Καλογερόπουλος ερμήνευσε με αριστοτεχνικά στη θρυλική ταινία «Λούφα και Παραλλαγή» του 1984. Ο ταλαντούχος ηθοποιός μάλιστα κέρδισε για την ερμηνεία του και το πρώτο βραβείο της καριέρας του.

Ο Νίκος Καλογερόπουλος έχει πάρει μέρος και στο θρυλικό «Ρεμπέτικο», ενώ έχει αφήσει εποχή και με τους δύο ρόλους του στο «Κάμπινγκ».

Σημειώνεται ότι Νίκος Καλογερόπουλος ήταν ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός και γεννήθηκε το 1952 στα Φιλιατρά Μεσσηνίας. Σπούδασε στην Αθήνα, στη σχολή θεάτρου του Κωστή Μιχαηλίδη. Το πρώτο του θεατρικό έργο είχε τίτλο «Ο μπαμπούλας», (1976) και παίχτηκε στο θέατρο ΚΑΒΑ και το 1981 έκανε το ντεμπούτο του στον κινηματογράφο παίρνοντας μέρος στην ταινία «Μάθε παιδί μου γράμματα».

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