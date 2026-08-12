Υπό έλεγχο η φωτιά στον Λουτρόπυργο Αττικής: Μήνυμα 112 για εκκένωση 3 περιοχών προς Νέα Πέραμο

Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική καθώς φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον Λουτρόπυργο Αττικής.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στον Λουτρόπυργο κινητοποιήθηκαν αρχικά 32 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα, με τις δυνάμεις να έχουν ενισχυθεί άμεσα και η πυρκαγιά να έχει τεθεί υπό έλεγχο.

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#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λουτρόπυργος Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 32 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 1ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 3 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 12, 2026

Οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 21 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Στις 14:37 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Λουτρόπυργος, Τόλκα και Νεράκι με κατεύθυνση προς Νέα Πέραμο.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Τόλκα #Νεράκι και #Λουτρόπυργος της Περιφερειακής Ενότητας #Δυτικής_Αττικής απομακρυνθείτε μέσω Παλαιάς Εθνικής οδού πρό #Νέα_Πέραμο



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) August 12, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατεύθυνση της φωτιάς είναι προς τον οικισμό του Λουτρόπυργου ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, που όμως δεν εμποδίζουν τα εναέρια μέσα για να κάνουν ρίψεις νερού και δεν κινδυνεύουν άμεσα σπίτια.

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Λόγω της φωτιάς η τροχαία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου στον οικισμό Νεράκι.

Ειδικότερα, πραγματοποιούνται οι παρακάτω εκτροπές κυκλοφορίας:

Στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου από το ύψος του 27ου χλμ.

Στο νότιο παράδρομο της εθνικής οδού από το ύψος της Αγίας Παρασκευής και από το ύψος των ναυπηγείων

Στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου από το ύψος των διοδίων Ελευσίνας

Από τη συμβολή της οδού Αχιλλέα Τόλκα με την επαρχιακή οδό Μεγάρων -Περαχώρας

Από τη συμβολή της οδού Αχιλλέα Τόλκα και την παλαιά εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου.

Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Υπενθυμίζεται ότι, η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.