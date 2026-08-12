Ελλάδα

Ναύπακτος: Ανήλικος πήγε να ψωνίσει και 70χρονος φέρεται να τον απείλησε με μαχαίρι

Το παιδί επέστρεψε αναστατωμένο στο σπίτι και ενημέρωσε τη μητέρα του - Συνελήφθη ο άνδρας, υποστήριξε πως έκανε «αστείο»
Μαχαίρι
(Φωτογραφία αρχείου: iStock)
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Σοβαρό περιστατικό με ανήλικο και μαχαίρι καταγγέλθηκε στη Ναύπακτο, με έναν 70χρονο ιδιοκτήτη επιχείρησης να φέρεται να απείλησε το παιδί όταν εκείνο πήγε να ψωνίσει. Η υπόθεση, σύμφωνα με δημοσίευμα του Nafpaktianews.gr, έφθασε άμεσα στην Αστυνομία και ο ηλικιωμένος συνελήφθη.

Κατά το ίδιο δημοσίευμα, το περιστατικό σημειώθηκε στη Ναύπακτο, όταν ο 70χρονος φέρεται να έβγαλε μαχαίρι, να το έφερε κοντά στον λαιμό του ανηλίκου και να τον απείλησε ότι θα του κάνει κακό, υπό συνθήκες που πλέον διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Το παιδί απομακρύνθηκε μόνο του από το σημείο και επέστρεψε στο σπίτι του εμφανώς φοβισμένο και αναστατωμένο. Εκεί περιέγραψε στη μητέρα του όσα, σύμφωνα με την καταγγελία, είχαν προηγηθεί, με αποτέλεσμα η οικογένεια να ενημερώσει αμέσως την Αστυνομία.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 70χρονου, ο οποίος οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα και έδωσε τη δική του εκδοχή για το συμβάν.

«Νόμιζα ότι ήταν άλλο παιδί»

Σύμφωνα με το Nafpaktianews.gr, ο άνδρας φέρεται να υποστήριξε στην κατάθεσή του ότι μπέρδεψε τον ανήλικο με άλλο παιδί που γνώριζε και ότι η ενέργειά του έγινε ως «αστείο», χωρίς, όπως ισχυρίστηκε, να έχει πρόθεση να του προκαλέσει κακό.

Ο συγκεκριμένος ισχυρισμός, πάντως, δεν αναιρεί τη σοβαρότητα της καταγγελίας, καθώς η υπόθεση αφορά ανήλικο και φερόμενη απειλή με μαχαίρι.

Σε βάρος του 70χρονου αποδίδονται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κατηγορίες για κατοχή όπλου χωρίς άδεια και απειλή.

Μετά τη σύλληψή του, ο άνδρας αφέθηκε ελεύθερος το ίδιο βράδυ με εντολή εισαγγελέα, με το δημοσίευμα να αναφέρει ότι ελήφθησαν υπόψη η ηλικία του και λόγοι υγείας.

Η υπόθεση έχει πλέον περάσει στη Δικαιοσύνη, η οποία θα διερευνήσει τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού και θα αξιολογήσει τις καταθέσεις και τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας.

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