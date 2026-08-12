Ισθμός Κορίνθου: Η στιγμή που θαλαμηγός 56 μέτρων «βρήκε» στα τοιχώματα

Εντυπωσιακές εικόνες καταγράφηκαν το Σάββατο (08.10.2026) στον Ισθμό Κορίνθου, όταν η πολυτελής θαλαμηγός BLUE II επιχείρησε να διασχίσει τον ιδιαίτερα στενό δίαυλο. Το μήκους σχεδόν 56 μέτρων σκάφος φαίνεται να περνά οριακά ανάμεσα στα πρανή και, κατά τη διάρκεια της διέλευσης, να έρχεται επανειλημμένα σε επαφή με τα τοιχώματα.

Η δύσκολη διέλευση της θαλαμηγού από τον Ισθμό Κορίνθου καταγράφηκε σε βίντεο του Μιχάλη Παπαμανωλάκη από το κανάλι «Κορινθογνωσία». Στα πλάνα, το BLUE II κινείται με ελάχιστη απόσταση από τα πρανή, ενώ σε περισσότερα από ένα σημεία φαίνεται να προσκρούει στα τοιχώματα καθώς συνεχίζει την πορεία του.

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Οι εικόνες είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακές, καθώς αποτυπώνουν τα εξαιρετικά περιορισμένα περιθώρια μέσα στα οποία κινείται το μεγάλο σκάφος στον στενό δίαυλο.

Το BLUE II έχει μήκος σχεδόν 56 μέτρα, γεγονός που καθιστά τη διέλευσή του από τον Ισθμό μια απαιτητική διαδικασία, με μικρά περιθώρια ελιγμών.

Πρόκειται, παράλληλα, για ένα ιδιαίτερα ακριβό superyacht. Σύμφωνα με εξειδικευμένες βάσεις δεδομένων της αγοράς πολυτελών σκαφών, η αξία του BLUE II υπολογίζεται σε περίπου 50 εκατομμύρια δολάρια.

Στο βίντεο καταγράφεται η πορεία του μέσα στον Ισθμό, με τη θαλαμηγό να περνά σε απόσταση αναπνοής από τα βραχώδη πρανή και να έρχεται σε επαφή με αυτά σε διαδοχικά σημεία.