Φωτιά στην Κάρυστο: Ήχησε το 112 στην περιοχή Θεατρούπολη για εκκένωση

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης (02.09.2026) σε αγροτοδασική έκταση και χαμηλή βλάστηση κοντά στην περιοχή λιβαδάκι του Δήμου Καρύστου στην Εύβοια. Μήνυμα από το 112 στάλθηκε στους κατοίκους στην περιοχή Θεατρούπολη να εκκενώσουν προς Κάρυστο.
Για την αντιμετώπισή της φωτιάς στην Κάρυστο κινητοποιήθηκαν αρχικά 32 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, καθώς και 10 πυροσβεστικά οχήματα.
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Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν και εναέρια μέσα, με τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα να πραγματοποιούν ρίψεις νερού.
Παράλληλα στις 12:22 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Θεατρούπολη, με κατεύθυνση προς Κάρυστο.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) September 2, 2026
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Θεατρούπολη της Περιφερειακής Ενότητας #Ευβοίας απομακρυνθείτε μέσω Παραλιακής Οδού προς #Κάρυστο
‼️Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
Νωρίτερα στις 11:45 είχε εκδοθεί μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.
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Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι και σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή και επιχειρούν 36 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα και από αέρος 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις παρέχουν υδροφόρες από τον δήμο Καρύστου και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Σήμερα η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχής εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας.