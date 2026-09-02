Φωτιά στην Κάρυστο: Ήχησε το 112 στην περιοχή Θεατρούπολη για εκκένωση

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης (02.09.2026) σε αγροτοδασική έκταση και χαμηλή βλάστηση κοντά στην περιοχή λιβαδάκι του Δήμου Καρύστου στην Εύβοια. Μήνυμα από το 112 στάλθηκε στους κατοίκους στην περιοχή Θεατρούπολη να εκκενώσουν προς Κάρυστο.

Για την αντιμετώπισή της φωτιάς στην Κάρυστο κινητοποιήθηκαν αρχικά 32 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, καθώς και 10 πυροσβεστικά οχήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν και εναέρια μέσα, με τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα να πραγματοποιούν ρίψεις νερού.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην #Κάρυστο Ευβοίας.

Κινητοποιήθηκαν 32 #πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 20ης #ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 4 Α/Φ και 2 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 2, 2026

Παράλληλα στις 12:22 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Θεατρούπολη, με κατεύθυνση προς Κάρυστο.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Θεατρούπολη της Περιφερειακής Ενότητας #Ευβοίας απομακρυνθείτε μέσω Παραλιακής Οδού προς #Κάρυστο



‼️Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 2, 2026

Νωρίτερα στις 11:45 είχε εκδοθεί μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι και σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή και επιχειρούν 36 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα και από αέρος 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις παρέχουν υδροφόρες από τον δήμο Καρύστου και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.