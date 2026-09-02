Ηγουμενίτσα: Στη ΜΕΘ παραμένει η 24χρονη που παρασύρθηκε αυτοκίνητο – Ήταν στο καπό και ο σύντροφός της έβαλε μπρος

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε σοβαρά μια 24χρονη από το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 29χρονος σύντροφός της στην Ηγουμενίτσα.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (2.9.26) σε περιοχή της Ηγουμενίτσας. Εκεί ο 29χρονος βρισκόταν μαζί με την 24χρονη. Κάποια στιγμή η γυναίκα βρέθηκε πάνω στο καπό του αυτοκινήτου με τον 29χρονο να βάζει μπροστά και την νεαρή να πέφτει από το εν κινήσει όχημα και να τραυματίζεται σοβαρά.

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Πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε προηγηθεί έντονος διαπληκτισμός μεταξύ τους.

Οι Αρχές ενημερώθηκαν αρχικά για περιστατικό που έμοιαζε με τροχαίο ατύχημα. Η 24χρονη εντοπίστηκε με σοβαρά τραύματα και μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Φιλιατών, ωστόσο λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Η 24χρονη φέρει βαρύτατα τραύματα στο κεφάλι και νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

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Μετά από έρευνα της αστυνομίας, ο 29χρονος συνελήφθη το πρωί της 1ης Σεπτεμβρίου, όπου όπως διαπιστώθηκε βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και σήμερα Τετάρτη οδηγείται στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηγουμενίτσας.