Φωτιά στα Σπάτα σε αποθηκευτικό χώρο καταστήματος αθλητικών ειδών

Φωτιά ξέσπασε, το απόγευμα της Κυριακής (22.02.2026) σε αποθηκευτικό χώρο δημοφιλούς εταιρείας αθλητικών ειδών που βρίσκεται στα Σπάτα.

Η φωτιά επί της Λεωφόρου Σπάτων κινητοποίησε άμεσα τις αρχές, οι οποίες έφτασαν στο σημείο προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες και να αποτρέψουν την επέκτασή τους.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν αυτή την ώρα για την αντιμετώπιση του συμβάντος.

Στο σημείο της πυρκαγιάς έχουν σπεύσει ήδη 9 πυροσβεστικά οχήματα.

Μάλιστα, συνολικά 21 πυροσβέστες συμμετέχουν στην επιχείρηση και προσπαθούν να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο που κατακαίει την αποθήκη της γνωστής αλυσίδας.