Φωτιά στη Δεσκάτη Γρεβενών σε δασική έκταση: Επιχειρούν εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (26.08.2026) σε δασική στη Δεσκάτη Γρεβενών, προκαλώντας την κινητοποίηση επίγειων και εναέριων πυροσβεστικών δυνάμεων.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων της 5ης και της 8ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και έξι οχήματα. Από αέρος επιχειρούν δύο ελικόπτερα, τα οποία κινητοποιήθηκαν για την αεροπυρόσβεση.
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Στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος συνδράμει και ο Δήμος Δεσκάτης, διαθέτοντας υδροφόρες.
Για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Τρικάλων.