Φωτιά στη Δεσκάτη Γρεβενών σε δασική έκταση: Επιχειρούν εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (26.08.2026) σε δασική στη Δεσκάτη Γρεβενών, προκαλώντας την κινητοποίηση επίγειων και εναέριων πυροσβεστικών δυνάμεων.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων της 5ης και της 8ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και έξι οχήματα. Από αέρος επιχειρούν δύο ελικόπτερα, τα οποία κινητοποιήθηκαν για την αεροπυρόσβεση.

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Στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος συνδράμει και ο Δήμος Δεσκάτης, διαθέτοντας υδροφόρες.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Τοπική Κοινότητα Παρασκευής του δήμου Δεσκάτης Γρεβενών. Κινητοποιήθηκαν 28 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης και 8ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 26, 2026

Για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Τρικάλων.