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Χανιά: Κρατούμενος βρέθηκε κρεμασμένος στα κρατητήρια του αστυνομικού τμήματος

Ο άνδρας είχε προσαχθεί σήμερα την 00:43 ώρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Χανίων, ως ύποπτος διαρρήξεων σε οχήματα
Περιπολικό της ΕΛΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΟ ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ (ΓΙAΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI)
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Τέλος στη ζωή του έδωσε, το μεσημέρι της Τετάρτης (26.8.26), αλλοδαπός κρατούμενος ο οποίος εντοπίστηκε από αστυνομικό, εντός του χώρου των κρατητηρίων του Αστυνομικού Τμήματος Χανίων, με αυτοσχέδιο βρόχο στον λαιμό, κατασκευασμένο τον ρουχισμό του.

Άμεσα, οι αστυνομικοί παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και κλήθηκε σταθμός του ΕΚΑΒ, με τον οποίο ο κρατούμενος διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου κατέληξε.

Ο συγκεκριμένος άνδρας είχε προσαχθεί σήμερα την 00:43 ώρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Χανίων, ως ύποπτος διαρρήξεων σε οχήματα.

Στη συνέχεια, συνελήφθη μετά από μήνυση που υπέβαλε σε βάρος του αλλοδαπός, για πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών, πράξη που φέρεται να είχε τελεσθεί την 23:40 ώρα της 25ης Αυγούστου 2026.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε αμέσως ο αρμόδιος εισαγγελέας, ενώ στον χώρο κλήθηκε και προσήλθε ιατροδικαστής.

Παράλληλα, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από την Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, διενεργούνται όλες οι προβλεπόμενες δικονομικές και υπηρεσιακές ενέργειες, ενώ κινείται και η προβλεπόμενη διαδικασία διοικητικής διερεύνησης.

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