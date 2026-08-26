Σαντορίνη: Στο νοσοκομείο 14χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Δύο συλλήψεις

Χειροπέδες πέρασαν οι αρχές στη Σαντορίνη σε δύο άτομα για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά την προστασία των ανηλίκων από την κατανάλωση αλκοόλ.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το μεσημέρι της Τρίτης (25.8.2026) συνελήφθησαν ένας 37χρονος και ένας 39χρονος ιδιοκτήτες καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και μίνι μάρκετ, αντίστοιχα, στα οποία, όπως αναφέρεται στην αστυνομική ενημέρωση, επετράπη η διάθεση και κατανάλωση αλκοολούχων ποτών σε ανήλικη.

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Η ανήλικη χρειάστηκε να διακομιστεί στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας, προκειμένου να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων κινήθηκαν οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες για την παραπομπή τους στη Δικαιοσύνη.