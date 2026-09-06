Φωτιά στη Δροσοπηγή: Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής – Εναέρια μέσα παλεύουν με τις φλόγες

Μεγάλη φωτιά στη Δροσοπηγή στις Αφίδνες, ξέσπασε το πρωί της Κυριακής (06.09.2026) με αποτέλεσμα να σηκωθούν εναέρια μέσα για την κατάσβεσή της.
Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 10:30 το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στη Δροσοπηγή Αφιδνών και στο σημείο έσπευσαν 50 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 15 οχήματα.
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Από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.
Κατά τις 11:00 το πρωί, στάλθηκε και μήνυμα από του 112 στους κατοίκους, ζητώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.
Ενεργοποίηση br>— 112 Greece (@112Greece) September 6, 2026
Πυρκαγιά στην περιοχή #Δροσοπηγή της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής
Παραμείνετε σε ετοιμότητα & ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Ωρωπού προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.
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Υπενθυμίζεται πως η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
Λόγω της φωτιάς έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Συγκεκριμένα υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων:
- Στον παράδρομο της ΝΕΟ Αθηνών – Λαμίας από το ύψος της συμβολής με την οδό Δροσοπηγής.
- Στην οδό Ειρήνης Δροσοπηγής από το ύψος της οδού Τρίτωνος.
- Στην οδό Χρυσάνθεμων από το ύψος της οδού Διός στην περιοχή Αφιδνών.
Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.
Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.