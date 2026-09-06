Φωτιά στη Δροσοπηγή: Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής – Εναέρια μέσα παλεύουν με τις φλόγες

Μεγάλη φωτιά στη Δροσοπηγή στις Αφίδνες, ξέσπασε το πρωί της Κυριακής (06.09.2026) με αποτέλεσμα να σηκωθούν εναέρια μέσα για την κατάσβεσή της.

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 10:30 το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στη Δροσοπηγή Αφιδνών και στο σημείο έσπευσαν 50 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 15 οχήματα.

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Από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Κατά τις 11:00 το πρωί, στάλθηκε και μήνυμα από του 112 στους κατοίκους, ζητώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

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Πυρκαγιά στην περιοχή #Δροσοπηγή της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής



Παραμείνετε σε ετοιμότητα & ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 6, 2026

Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Ωρωπού προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.