Τανάγρα: Συνομιλίες με τον πύργο ελέγχου «ξεκλειδώνουν» τα αίτια της τραγωδίας – Σε λίγες μέρες θα βάφτιζε την κόρη του ο 37χρονος

Τα λόγια δεν είναι αρκετά για να περιγράψουν την τραγωδία που εκτυλίχθηκε το Σάββατο (05.09.2026) στη Τανάγρα κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week, με την πτώση του Phantom η οποία κόστισε τη ζωή στους δύο πιλότους: τον 40χρονο Επισμηναγό Ιωάννη Μπλέσια και στον 37χρονο Σμηναγό Δημήτριο Πέτρου.

Ανθρώπινος νους δεν μπορούσε να αποκωδικοποιήσει τις σκηνές που εκτυλίχθηκαν στην Τανάγρα, όταν ξαφνικά φάνηκε το Phantom να χάνει ύψος, να «χάνεται» για λίγο και στη θέση του να εμφανίζεται το μανιτάρι φωτιάς. Μάρτυρες της τραγωδίας στάθηκαν εκατοντάδες πολίτες που βρέθηκαν στο airshow Athens Flying Week και είδαν μπροστά στα μάτια τους τον θάνατο των δύο πιλότων.

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Οι δύο χειριστές φαίνεται πως δεν πρόλαβαν να χρησιμοποιήσουν το σύστημα εκτίναξης και έτσι προσέκρουσαν στο έδαφος.

Λίγη ώρα μετά, οι σοροί τους βρέθηκαν μέσα σε ελαιώνα.

Οι έρευνες των αρχών επικεντρώνονται τώρα στα αίτια της θανατηφόρας πρόσκρουσης.

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Η Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων έχει ήδη στα χέρια της υλικό από τις κάμερες των διοργανωτών, τηλεοπτικών συνεργείων και ιδιωτών, καθώς και τις συνομιλίες με τον πύργο ελέγχου.

Μάλιστα δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στις συγκεκριμένες συνομιλίες καθώς θα αποδειχθεί αν οι χειριστές είχαν αναφέρει κάποιο πρόβλημα στο κόκπιτ του αεροσκάφους.

(AP Photo)

Με απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας, κηρύχθηκε τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις, έως και τη Δευτέρα, για την απώλεια ζωής των δυο μελών του πληρώματος του μαχητικού αεροσκάφους.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, έκανε ανάρτηση για το δυστύχημα, εκφράζοντας τα συλλυπητήρια του στις οικογένειες των δύο θυμάτων.

«Η είδηση της απώλειας της ζωής δύο πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας, κατά το δυστύχημα στο Athens Flying Week, προκαλεί τη βαθύτατη θλίψη όλων μας. Η σκέψη μας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας βρίσκεται στις οικογένειές τους και στους συναδέλφους τους, στους οποίους απευθύνουμε τα πλέον ειλικρινή μας συλλυπητήρια».

Η είδηση της απώλειας της ζωής δύο πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας, κατά το δυστύχημα στο Athens Flying Week, προκαλεί τη βαθύτατη θλίψη όλων μας. Η σκέψη μας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας βρίσκεται στις οικογένειές τους και στους συναδέλφους τους, στους οποίους απευθύνουμε τα… — Nikos Dendias (@NikosDendias) September 5, 2026

Με τη σειρά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ επιβεβαίωσε πως το κράτος θα σταθεί στις οικογένειες των νεκρών και ειδικά στα δύο ανήλικα παιδιά τους που ορφάνεψαν τόσο νωρίς.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

Οι ήρωες Γιάννης Μπλέσιες και Δημήτρης Πέτρου

Ως πιλότοι της Πολεμικής Αεροπορίας, υπήρξαν δύο έμπειροι αξιωματικοί που είχαν συνδέσει τη ζωή τους με την αεροπορία. Είχαν στην «πλάτη» τους πάνω από 1.500 ώρες πτήσεων.

Στον Πύργο, όπου ζούσε η οικογένεια του 40χρονου Επισμηναγού Γιάννη Μπλέσια, η είδηση θανάτου του προκάλεσε συγκίνηση. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πως ο αγαπημένος του θα φύγει πάνω στο καθήκον και τόσο νωρίς.

Ο Γιάννης Μπλέσιας ήταν ένας άνθρωπος που είχε αφιερώσει μεγάλο μέρος της ζωής του στην Πολεμική Αεροπορία. Αγαπούσε τις πτήσεις και είχε αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στα μαχητικά αεροσκάφη, υπηρετώντας με συνέπεια και αφοσίωση.

Ο επισμηναγός Γιάννης Μπλέσιας

Ήταν πατέρας ενός αγοριού μόλις πέντε ετών. Πίσω από τη στολή και την ιδιότητα του αξιωματικού βρισκόταν ένας οικογενειάρχης, που μετά από κάθε αποστολή επέστρεφε στους δικούς του ανθρώπους.

Όσον αφορά τον 37χρονο Δημήτρη Πέτρου, καταγόταν από την Ήπειρο και ήταν πατέρας ενός μωρού.

Η τραγική είδηση έφτασε γρήγορα στα Πράμαντα Τζουμέρκων στο χωριό της μητέρας του άτυχου σμηναγού, που επισκεπτόταν πάντα από μικρό παιδί και όπου έχει φίλους αλλά και την υπερήλικη γιαγιά του.

Σε λίγες ημέρες θα βάφτιζε την κορούλα του αλλά δυστυχώς δεν πρόλαβε.

Ο σμηναγός Δημήτρης Πέτρου

Πώς έγινε το τραγικό δυστύχημα

Όλα εκτυλίχθηκαν γύρω στις 15:00 το μεσημέρι του Σαββάτου.

Το αεροσκάφος F-4E Phantom II της 338 Μοίρας της 117 Πτέρυγας Μάχης σηκώθηκε στον ουρανό της Τανάγρας για επίδειξη. Στο βίντεο φαίνεται να χάνει ύψος, να προσκρούει στο έδαφος και να τυλίγεται στις φλόγες.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ο ουρανός έχει γεμίσει από πυκνούς μαύρους καπνούς.

Η πορεία του αεροσκάφους ξεκίνησε από τον αεροδιάδρομο της Τανάγρας και απογειώθηκε ομαλά ξεκινώντας την προγραμματισμένη του πορεία.

Για περίπου 2 λεπτά όλα βαίνουν καλώς και το αεροσκάφος κάνει την πρώτη του στροφή δεξιά για να ξεκινήσει την επίδειξη. Όταν αυτό επιχείρησε όμως τη δεύτερη δεξιά στροφή, κάτι πήγε λάθος. Το αεροσκάφος άρχισε να χάνει ύψος, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο.

Το Phantom ήταν σχεδιασμένο να πετάξει στα 300 πόδια με 500 χλμ. την ώρα αλλά μετά από δύο λεπτά και κάτι δευτερόλεπτα από την απογείωση του προσέκρουσε στο έδαφος.

Πτώση Phantom στην Τανάγρα / Nikos Mitrousias/Intime via REUTERS

Εκρήξεις, φωτιές και πυκνοί καπνοί ήταν η επόμενη εικόνα που αντίκρισαν όλοι οι παρευρισκόμενοι στην Athens Flying Week που παρακολούθησαν την συντριβή σαστισμένοι.

Φαίνεται πως το αεροσκάφος χτύπησε αρχικά σε κολόνα του δικτύου ηλεκτροδότησης, μετά σε πεύκο και μετά διαλύθηκε.

Συντρίμμια του αεροσκάφους έπεσαν σε εργοστάσιο στην περιοχή προκαλώντας και εκεί μεγάλη φωτιά.

Από τα θραύσματα τραυματίστηκε ένα άτομο, στο οποίο χορηγήθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Η ανακοίνωση από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας:

«Πτώση Αεροσκάφους F-4E Phantom II

Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 14:55, αεροσκάφος F-4E Phantom II της 338 Μοίρας της 117 Πτέρυγας Μάχης, το οποίο συμμετείχε στο Airshow «Athens Flying Week 2026», κατέπεσε 3 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της 114 Πτέρυγας Μάχης, με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό των δύο μελών του πληρώματος, Επισμηναγού (Ι) Ιωάννη Μπλέσια, 40 ετών και Σμηναγού (Ι) Δημητρίου Πέτρου, 37 ετών.

Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από αρμόδια επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας».