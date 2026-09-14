Φωτιά στη Λάρισα: Σηκώθηκαν εναέρια μέσα στην περιοχή Ανατολή

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Ανατολή Λάρισας σήμερα (14/9/2026) το μεσημέρι γύρω στις 15:00.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στη Λάρισα κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης, 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

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Συνδρομή υπάρχει και από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ανατολή Λάρισας. Κινητοποιήθηκαν 45 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης, 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 3 ΑΦ ΚΑΙ 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 14, 2026

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας.

Η φωτιά στη Λάρισα/ Φωτο onlarissa.gr

Η φωτιά στη Λάρισα/ Φωτο onlarissa.gr

Παράλληλα, δραστηριοποιήθηκε ο Δήμος Αγιάς προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.