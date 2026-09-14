Ελλάδα

Κηδεία Γιώργου Μαζωνάκη: Πλάνταξε στο κλάμα η Μαρία Μπεκατώρου και αποχαιρέτησε τον αγαπημένο της φίλο

Η πιο πρόσφατη συνεργασία τους ήταν στο «Your Face Sounds Familiar» όπου μοιράστηκαν πολλές χαρούμενες στιγμές στον αέρα του διαγωνισμού
Η Μαρία Μπεκατώρου
Η Μαρία Μπεκατώρου / NDPPHOTO / ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
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Συγγενείς, φίλοι και χιλιάδες κόσμου γέμισαν σήμερα (14/9/2026) τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια για να αποχαιρετήσουν τον αγαπημένο σε όλους Γιώργο Μαζωνάκη. Μάτια δακρυσμένα και θρήνος είναι οι εικόνες που κυριαρχούν έξω από την εκκλησία με την Μαρία Μπεκατώρου να είναι από τους ανθρώπους που δεν μπορούν να συγκρατήσουν τη στεναχώρια τους.

Η Μαρία Μπεκατώρου και ο Γιώργος Μαζωνάκης είχαν μία στενή και μακροχρόνια φιλία που κρατούσε πάνω από τρεις δεκαετίες, με την παρουσιάστρια να αναγκάζεται πλέον να του πει το τελευταίο αντίο.

Η παρουσιάστρια μαζί με χιλιάδες ακόμα κόσμου έφτασε συντετριμμένη στην Νίκαια, όπου λύγισε και ξέσπασε σε λυγμούς, με την εικόνα της να προκαλεί στεναχώρια και ανατριχίλα.

Η Μαρία Μπεκατώρου / NDPPHOTO / ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Η Μαρία Μπεκατώρου / NDPPHOTO / ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Στο πλευρό της βρέθηκε και ο σύζυγός της, Αντώνης Αλεβιζόπουλος, ο οποίος προσπάθησε να της προσφέρει στήριξη και να την παρηγορήσει σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Από το μακρινό 1995 ξεκίνησε η φιλική σχέση της Μαρίας Μπεκτώρου με τον Γιώργο Μαζωνάκη όταν οι δύο τους εμφανίστηκαν στην εκπομπή «Μουσικές Σελίδες» του Telecity, μετέπειτα Τηλεάστυ, σε μία από τις πρώτες τηλεοπτικές παρουσίες της παρουσιάστριας και στα πρώτα βήματα του νεαρού τότε τραγουδιστή.

Η Μαρία Μπεκατώρου και η Νατάσσα Θεοδωρίδου
Η Μαρία Μπεκατώρου και η Νατάσσα Θεοδωρίδου / NDPPHOTO / ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Η Μαρία Μπεκατώρου και η Νατάσσα Θεοδωρίδου
Η αγκαλιά του / NDPPHOTO / ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ο Μαζωνάκης είχε βρεθεί στην εκπομπή με αφορμή την κυκλοφορία του δίσκου του «Με τα μάτια να το λες». Το στιγμιότυπο, σχεδόν τρεις δεκαετίες αργότερα, καταγράφει μια διαφορετική εποχή και έναν καλλιτέχνη στην αρχή μιας διαδρομής που θα τον οδηγούσε στην κορυφή της ελληνικής μουσικής σκηνής.

Η πιο πρόσφατη συνεργασία τους ήταν αυτή στο «Your Face Sounds Familiar» του ΑΝΤ1, όπου η Μαρία Μπεκατώρου ήταν η παρουσιάστρια και ο Γιώργος Μαζωνάκης συμμετείχε ως μέλος της κριτικής επιτροπής το 2019 και το 2020.

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