Γιώργος Μαζωνάκης: Το μηχάνημα έβγαλε alert ενώ είχαν συμπληρωθεί 45 λεπτά πλασμαφαίρεσης

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη την ώρα που ήταν στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο στο Κολωνάκι

Σύμφωνα με πληροφορίες την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε πλασμαφαίρεση χτύπησε alert, καθώς άρχισαν να πέφτουν οι σφυγμοί της καρδιάς και να παρατηρούνται προβλήματα στις ζωτικές του λειτουργίες. Ουσιαστικά είναι η στιγμή που το μηχάνημα ξεκινάει να προειδοποιεί ότι κάτι συμβαίνει.

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Το πρώτο alert καταγράφεται στις 15.22, ενώ ακολουθούν άλλα δύο στις 15.23 και 15.45. Το χρονικό αυτό διάστημα έχει μπει πλέον στο μικροσκόπιο των αστυνομικών αρχών αλλά και των αρμόδιων επιστημόνων. Έτσι αυτό που μένει να αποκρυπτογραφηθεί είναι γιατί το ασθενοφόρο δεν κλήθηκε εκείνη την ώρα, αλλά σχεδόν 50 λεπτά αργότερα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η ροή του αίματος κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης που υποβλήθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης ξεκίνησε στις 14.37 το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία φαίνεται να διήρκησε 45 λεπτά.

Το συγκεκριμένο μηχάνημα έχει την δυνατότητα να καταγράφει τους παλμούς, την πίεση και το οξυγόνο. Όταν λοιπόν η καρδιά του Γιώργου Μαζωνάκη δεν είχε παλμούς, το μηχάνημα έκλεισε.

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Ουσιαστικά έχει καταγραφεί η ώρα θανάτου, ένα στοιχείο που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με όσα κατέθεσε η γιατρός που του έκανε την πλασμαφαίρεση σχετικά με το χρονικό σημείο που ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή.

Από τα στοιχεία που αναλύθηκαν έχει προκύψει ότι το ζευγάρι των γιατρών έχει τραβήξει δύο φωτογραφίες του Γιώργου Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης.

Όλα τα στοιχεία έχουν ενταχθεί στην έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και βρίσκονται ήδη στα χέρια του εισαγγελέα που χειρίζεται την υπόθεση.

Λίγο πριν τη μία το μεσημέρι της (14.09.2026) Δευτέρας το ζευγάρι των γιατρών μεταφέρθηκε στα γραφεία του ανακριτή στα δικαστήρια της οδού Ευελπίδων την ώρα που παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο.