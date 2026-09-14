Φωτιά στην Χαλκιδική: Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα στην Ελάνη, επιχειρούν εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Ελάνη στην Χαλκιδική σήμερα (14/9/2026) λίγο πριν τις 16:00. Για την πυρκαγιά εκδόθηκε και μήνυμα από το 112, το οποίο ζητάει «ετοιμότητα».

Για την κατάσβεση της φωτιάς στη Χαλκιδική κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο, 6 αεροσκάφη, 38 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 11 οχήματα.

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Συγκεκριμένα το μήνυμα του 112 γράφει: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Ελάνης της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Ενεργοποίηση



Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Ελάνης της Περιφερειακής Ενότητας #Χαλκιδικής



Παραμείνετε σε ετοιμότητα & ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 14, 2026

Επίσης ο Δήμος Κασσάνδρας «ενεργοποιήθηκε» προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ελάνη Κασσάνδρας Χαλκιδικής. Κινητοποιήθηκαν 38 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα 6 ΑΦ και 1Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 14, 2026

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.