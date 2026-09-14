Ελλάδα

Φωτιά στην Χαλκιδική: Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα στην Ελάνη, επιχειρούν εναέρια μέσα

Φωτιά στην Κασσάνδρα
Φωτιά στην Κασσάνδρα
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Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Ελάνη στην Χαλκιδική σήμερα (14/9/2026) λίγο πριν τις 16:00. Για την πυρκαγιά εκδόθηκε και μήνυμα από το 112, το οποίο ζητάει «ετοιμότητα».

Για την κατάσβεση της φωτιάς στη Χαλκιδική κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο, 6 αεροσκάφη, 38 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 11 οχήματα.

Συγκεκριμένα το μήνυμα του 112 γράφει: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Ελάνης της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Επίσης ο Δήμος Κασσάνδρας «ενεργοποιήθηκε» προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.

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