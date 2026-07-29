Ελλάδα

Φωτιά στη Λέσβο: Ήχησε το 112 για εκκένωση του Πλωμαρίου προς τον Άγιο Ισίδωρο

Σημειώνεται πως το νησί είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4)
Ανανεώθηκε πριν 2 λεπτά
Φωτιά στο Πλωμάρι
Φωτιά στο Πλωμάρι / aeolos.tv
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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (29.07.2026) στη Λέσβο, βρίσκεται σε εξέλιξη στην παλιά χωματερή Πλωμαρίου, πάνω από τις Μηλιές.

Στο έργο της κατάσβεσης της φωτιάς στη Λέσβο επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της12ης ΕΜΟΔΕ και 16 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 6 εναέρια μέσα

Επίσης, κινητοποιήθηκαν υδροφόρες του δήμου Λέσβου για να συνδράμουν στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Λίγο μετά τις 5 το απόγευμα το 112 έστειλε νέο μήνυμα στους κατοίκους του Πλωμαρίου, αυτή την φορά για να εκκενώσουν την περιοχή και να κατευθυνθούν προς την παραλία.

Νωρίτερα είχε εκδοθεί μήνυμα από το 112, για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς. «Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα.

Σημειώνεται πως το νησί είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λέσβου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

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