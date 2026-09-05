Ελλάδα

Φωτιά στη Λέσβο στην περιοχή Μέσα: Οριοθετήθηκε, επιχείρησαν 8 εναέρια

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3)
Ελικόπτερο της Πυροσβεστικής
Ελικόπτερο της Πυροσβεστικής / Eurokinissi
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Φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί (5/9/2026) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μέσα Λέσβου και πλέον έχει οριοθετηθεί.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στη Λέσβο κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 9 οχήματα, 7 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Στην περιοχή ήδη βρέθηκε ο Δήμος Δυτικής Λέσβου και μεταβαίνουν και από την πολιτική προστασία της Περιφέρειας, καθώς από την Πυροσβεστική ζητήθηκε χωματουργικό μηχάνημα πιθανώς για την διάνοιξη ζώνης.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 05 Σεπτεμβριου 2026, περίπου στις 9:30.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λέσβου.

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