Φωτιά στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής: Στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε σήμερα (25/9/2026) γύρω στις 16:30 σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής.

Για την κατάσβεση τη φωτιάς στη Χαλκιδική κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και 1 ελικόπτερο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής. Κινητοποιήθηκαν 22 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 25, 2026

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.