Ελλάδα

Φωτιά στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής: Στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής

Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση και επιχειρεί και ελικόπτερο
Ελικόπτερο της Πυροσβεστικής
Ελικόπτερο της Πυροσβεστικής / Eurokinissi
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Φωτιά ξέσπασε σήμερα (25/9/2026) γύρω στις 16:30 σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής.

Για την κατάσβεση τη φωτιάς στη Χαλκιδική κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και 1 ελικόπτερο.

Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.

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