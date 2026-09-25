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Θεσσαλονίκη: Τρεις ανήλικοι εγκλωβίστηκαν σε υπόγειο αγωγό – Η Πυροσβεστική τους μετέφερε σε ασφαλές σημείο

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τους ανήλικους και να τους μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο
Πυροσβεστική
Πυροσβεστική / EUROKINISSI
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Συναγερμός σήμανε νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής (25.9.26) στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, όταν τρεις ανήλικοι εγκλωβίστηκαν σε υπόγειο αγωγό, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής ενημερώθηκε για το περιστατικό με τους ανήλικους περίπου στις 14:45.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τους ανήλικους και να τους μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο.

Τα παιδιά είναι καλά στην υγεία τους, ενώ παραλήφθηκαν από τους γονείς τους.

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