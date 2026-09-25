Πλάκα: Βομβαρδισμένο τοπίο η Λυσικράτους μετά την έκρηξη – Αγωνία για 5 άτομα, συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια του κτιρίου

Μέχρι στιγμής δεν έχει εξακριβωθεί εάν οι τρεις τουρίστες βρίσκονταν μέσα την ώρα της έκρηξης, όμως κατά την εξέλιξη των ερευνών φαίνεται ότι εντοπίστηκε η τσάντα μίας γυναίκας από την Αμερική από το διαμέρισμα του 1ου ορόφου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, αναζητούνται πέντε άνθρωποι για τους οποίους υπάρχουν πληροφορίες ότι διέμεναν στον πρώτο και τον δεύτερο όροφο. Πρόκειται για ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που έμενε στον δεύτερο όροφο και τρεις τουρίστες, πιθανόν Αμερικανούς, οι οποίοι είχαν νοικιάσει κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και στελέχη της ΕΜΑΚ, χρησιμοποιώντας θερμικές κάμερες και εκπαιδευμένο σκύλο για να εντοπίσουν τυχόν εγκλωβισμένους, με το θρίλερ να κορυφώνεται στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα, που ζει στιγμές αγωνίας, μετά την έκρηξη στο τριώροφο κτίριο.

Ώρες αγωνίας στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα, όπου συνεχίζονται οι έρευνες της Πυροσβεστικής στα συντρίμμια του κτιρίου που κατέρρευσε μετά από ισχυρή έκρηξη και φωτιά, λίγο μετά τις 7:30 το πρωί της Παρασκευής 25.07.2026.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, συνεργεία της εταιρείας διανομής του φυσικού αερίου βρίσκονται στο σημείο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τις έρευνες για τυχόν αγνοούμενους σε μία πολύ δύσκολη επιχείρηση που συμμετέχουν και εκπαιδευμένοι σκύλοι, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχει εντοπιστεί σημείο ζωής.

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Με σκαπτικά μηχανήματα το απόγευμα της Παρασκευής, ξεκίνησαν να απομακρύνουν τα συντρίμμια.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο διαρροής φυσικού αερίου

Οι Αρχές ερευνούν τι προκάλεσε την έκρηξη, με ένα από τα ενδεχόμενα που εξετάζονται να είναι η διαρροή φυσικού αερίου. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, εγκατάσταση φυσικού αερίου υπήρχε στον δεύτερο όροφο του κτιρίου.

Ο Χάρης Δούκας, αναφερόμενος στα αίτια, δήλωσε: «Καταλαβαίνω ότι ήταν από το αέριο και ήταν τρομακτική η έντασή της, άρα σημαίνει ότι υπήρχε βλάβη σε πολύ μεγάλο βαθμό, κάτι πήγε τελείως λάθος».

Στην περιοχή βρίσκονται επίσης δυνάμεις της ΕΛΑΣ και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ μηχανήματα έργου του Δήμου Αθηναίων απομακρύνουν μπάζα και άλλα υλικά ώστε να διευκολυνθούν οι έρευνες.

Από το ωστικό κύμα, φθορές προκλήθηκαν και σε παρακείμενα σπίτια.

«Δεν έχω επικοινωνήσει με το ζευγάρι»

Ο ιδιοκτήτης του ισογείου, Ματθαίος Αρταβάνης, ανέφερε ότι δεν βρισκόταν στο κτίριο και πληροφορήθηκε την έκρηξη από τις ειδήσεις.

«Αμέσως κάλεσα την διπλανή κυρία να πάρω πληροφορίες. Είδα στις φωτογραφίες ότι ήταν το δικό μου κτίριο. Ανησύχησα για το φιλικό ζευγάρι, τους καλούσα στο τηλέφωνο στις 8 το πρωί και δεν απαντούσαν, το μεν σταθερό έλεγε λόγω τεχνικής βλάβης το δε κινητό ότι είναι απενεργοποιημένο», ανέφερε.

«Η κατάσταση είναι απογοητευτική, δεν έχω επικοινωνήσει με το ζευγάρι, δεν έχει μείνει πλάκα, από φωτογραφίες που είδα», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι ο ηλικιωμένος άνδρας αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα.

«Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει. Είχαμε μέσα 3 άτομα δηλώσει και από εκεί και πέρα, βγήκανε, δεν βγήκαν, δεν έχουμε εικόνα μετά την έκρηξη, γιατί εγώ βρέθηκα από την πρώτη στιγμή μαζί. Είδα την κατάρρευση. Μπορεί να είναι άνθρωποι μέσα, τι να σας πω…», ανέφερε σχετικά με τους αγνοούμενους ο άνθρωπος που διαχειρίζεται το διαμέρισμα που νοικιαζόταν σε πλατφόρμα βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Όπως τόνισε, μένει 50 μέτρα από το σημείο και βρέθηκε μέσα σε λίγα λεπτά από όταν ακούστηκε η έκρηξη στο σημείο. Ανέφερε ότι δεν είχαν ούτε φυσικό αέριο, ούτε φιάλες αερίου, ούτε τίποτα τέτοιο, ενώ στο διαμέρισμα του 1ου ορόφου, φαίνεται ότι είχαν νοικιάσει 3 άτομα, στον 2ο όροφο έμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι, ενώ έκανε λόγο και για ακόμη 2 άτομα που έμεναν στο ισόγειο.

Δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από διπλανό κτίριο

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από παρακείμενο κτίριο και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς». Ένα ακόμη άτομο τραυματίστηκε ελαφρά από θραύσματα.

Η δύναμη της έκρηξης προκάλεσε ζημιές τόσο σε γειτονικά κτίρια όσο και σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Ο Δήμος Αθηναίων αναμένεται να ελέγξει και τη στατικότητα των κτιρίων που βρίσκονται γύρω από το σημείο.

Στο σημείο βρέθηκε και ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ο οποίος έκανε λόγο για μια εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση.

«Υπάρχουν αγνοούμενοι, είναι μία πάρα πολύ σύνθετη κατάσταση, η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη», δήλωσε.

Ερωτηθείς εάν υπάρχουν εγκλωβισμένοι, απάντησε: «υπάρχει μεγάλος φόβος, υπάρχουν αρμόδια υψηλότατα στελέχη της Πυροσβεστικής, τα οποία θα σας απαντήσουν, υπάρχουν αγνοούμενοι και είναι μία πάρα πολύ σύνθετη κατάσταση, για αυτό και αυτή τη στιγμή είναι μέσα σκυλιά και διερευνούν».

«Κρίσιμες στιγμές, θέλει πολύ καλό συντονισμό, είμαστε εδώ και συνδράμουμε με όλες μας τις δυνάμεις», πρόσθεσε ο δήμαρχος Αθηναίων.

Όπως τόνισε, η καταστροφή στο σημείο είναι πολύ μεγάλη: «Είναι μεγάλης δύναμης η έκρηξη, ακραία η καταστροφή. Είμαστε από την πρώτη στιγμή εδώ με τη Δημοτική Αστυνομία που έχει περιφρουρήσει τον χώρο, με δικά μας εργαλεία που συνδράμουν στην προσπάθεια που γίνεται για τη διερεύνηση στο εσωτερικό του κτιρίου που έχει καταστραφεί».

Από θαύμα γλίτωσε οδηγός

Την ώρα της μεγάλης έκρηξης στην Πλάκα, από την οδό Λυσικράτους, μπροστά από το κτίριο που κατέρρευσε, περνούσε ένα αυτοκίνητο, με τον οδηγό να γλιτώνει από «θαύμα».

Μιλώντας στο Orange Press Agency, ο οδηγός περιγράφει τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε όταν η έκρηξη τον βρήκε εν κινήσει:

«Ήμουνα στο αυτοκίνητο εκείνη την ώρα που πέρασα εδώ και έγινε έκρηξη. Και δεν κατάλαβα τίποτα τι μου γινότανε. Αυτό που κατάλαβα, αυτό που βλέπετε στο αυτοκίνητο τι έχει γίνει και έσκασαν τα πάντα γύρω μου. Καθόλου λάμψη, τίποτα. Μόνο μια έκρηξη δυνατή. Ένα μπαμ. Σηκώθηκε το αυτοκίνητο πάνω στον αέρα! Σηκώθηκε το αυτοκίνητο στον αέρα και μετά ξανά έκατσε κάτω».

«Έσπασαν τα τζάμια, βγήκα από το παράθυρο»

Όπως εξηγεί ο ίδιος, τα τζάμια του οχήματος έσπασαν αμέσως, ενώ οι ηλεκτρικές πόρτες μπλόκαραν, αναγκάζοντάς τον να απεγκλωβιστεί από το παράθυρο:

«Έσπασαν τα τζάμια… Προσπάθησα να βγω μέσα από το αυτοκίνητο. Δεν άνοιγαν οι πόρτες γιατί έσβησε το αυτοκίνητο και είναι ηλεκτρικό. Βγήκα στο παράθυρο του αυτοκινήτου. Δόξα τω Θεώ. Δεν περνούσε εκείνη την ώρα κόσμος, ήταν άδειος ο δρόμος, ήσυχη μέρα όπως είναι πάντα πρωινή».

Μέσα στον πανικό και την πυκνή σκόνη που κάλυψε ολόκληρο τον δρόμο, ο οδηγός αρχικά υπέθεσε ότι η έκρηξη μπορεί να προήλθε από το όχημα του:

«Εγώ νόμιζα έκρηξη έγινε μέσα στο αυτοκίνητο. Αυτό που κατάλαβα εγώ, δεν κατάλαβα αν έχει γίνει στο κτίριο εκεί. Έπρεπε να τρέξω, να απομακρυνθώ. Εκείνη την ώρα δεν είχα μυαλό να κοιτάζω τι γίνεται πίσω, γιατί ήταν γεμάτο σκόνη σαν καπνό, σκόνη δηλαδή. Δεν έβλεπα».

Οι έρευνες στα συντρίμμια συνεχίζονται, με το βάρος να πέφτει στον εντοπισμό των πέντε ανθρώπων που αναζητούνται και στην εξακρίβωση των αιτιών της ισχυρής έκρηξης.