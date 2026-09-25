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Δομοκός: Νέα απάτη με λεία 20.000 ευρώ – Παρουσιάστηκε σαν υπάλληλος του λογιστή της

Της ζήτησαν να βγάλει τα χρήματα σε νάιλον σακούλα έξω από το σπίτι της
Χαρτονομίσματα
Χαρτονομίσματα / πηγή φωτογραφίας (αρχείου) Ελληνική Αστυνομία
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Άλλη μία καλοστημένη απάτη καταγράφηκε στη Φθιώτιδα. Θύμα αυτή τη φορά μία 84χρονη γυναίκα σε χωριό του Δομοκού.

Η θρασύτατη απάτη εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (24.09.2026), όταν άγνωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά με την ηλικιωμένη κάτοικο κοινότητας του Δομοκού στη Φθιώτιδα, προσποιούμενος τον υπάλληλο του λογιστή της.

Σύμφωνα με το LamiaReport.gr, με πειστικό τρόπο και χρησιμοποιώντας διάφορα προσχήματα γύρω από οικονομικές εκκρεμότητες, κατάφερε να παραπλανήσει την 84χρονη και να την πείσει να συγκεντρώσει όλες τις οικονομίες που διατηρούσε στο σπίτι.

Η άτυχη ηλικιωμένη τοποθέτησε το ποσό των 20.000 ευρώ μέσα σε μία νάιλον σακούλα και, ακολουθώντας τις τηλεφωνικές οδηγίες, την άφησε έξω από το σπίτι της.

Άγνωστοι δράστες, που προφανώς καραδοκούσαν κοντά στο σημείο, άρπαξαν τη σακούλα με τις οικονομίες μίας ζωής και εξαφανίστηκαν χωρίς να γίνουν αντιληπτοί.

Λίγη ώρα αργότερα, η 84χρονη κατάλαβε ότι είχε πέσει θύμα επιτήδειων και το ίδιο απόγευμα προχώρησε σε καταγγελία στο Αστυνομικό Τμήμα Δομοκού.

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