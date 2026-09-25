Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Γιώργος Μαζωνάκης: «Υπήρχε μία ένταση στη φωνή της γιατρού, ένα άγχος» αποκαλύπτει ο προμηθευτής του απινιδωτή

Το μόνο νόμιμο μηχάνημα του περιβόητου ιατρείου του Κολωνακίου δεν λειτουργούσε - Το δραματικό τηλεφώνημα στον προμηθευτή
Η 56χρονη γιατρός του Γιώργου Μαζωνάκη που κατηγορείται για τον θάνατό του
Η 56χρονη γιατρός του Γιώργου Μαζωνάκη που κατηγορείται για τον θάνατό του / ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης ψυχορραγούσε στο περιβόητο ιατρείο στο Κολωνάκι, η 56χρονη γιατρός έπαιρνε τηλέφωνο τον προμηθευτή του απινιδωτή επειδή δεν ήξερε ούτε να χρησιμοποιήσει το μηχάνημα που μπορεί να έσωζε τη ζωή του αγαπημένου τραγουδιστή.

Το μόνο νόμιμο μηχάνημα του ιατρείου των δύο γιατρών, που είναι προφυλακισμένοι για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη στις 9 Σεπτεμβρίου, ήταν ο απινιδωτής, και αυτός δεν λειτουργούσε!

Το MEGA και η εκπομπή Live News με τον Νίκο Ευαγγελάτο έφεραν στο φως την Παρασκευή (25.09.2026) τον διάλογο του ανθρώπου που προμήθευσε τον απινιδωτή στο ζευγάρι των γιατρών και η αποκάλυψη σοκάρει:

Με παίρνει τηλέφωνο η γιατρός και μου λέει: «εδώ προσπαθούμε με τον απινιδωτή, δεν δουλεύει».

Υπήρχε μία ένταση στη φωνή της γιατρού, ένα άγχος, αφηγείται ο προμηθευτής του απινιδωτή.

Οι γιατροί τον αγόρασαν το 2022, αλλά δεν δοκίμασαν το μηχάνημα ούτε μία φορά!

Όλα πήγαιναν στραβά, αλλά το μήνυμα ήταν «όλα καλά»…

Στο μεταξύ, ο ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη προχωρά στις επόμενες ανακριτικές ενέργειες.

Με αίτημά του προς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών, ζητά την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών αρκετών προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση, και όχι μόνο των δύο προφυλακισμένων γιατρών.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
219
203
188
176
155
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
40χρονος ακολουθούσε γυναίκες στο Ηράκλειο, τις τραβούσε φωτογραφίες μέσα στα σπίτια τους και αυνανιζόταν - Σοκαριστικό βίντεο από τη δράση του
Στο σπίτι του βρέθηκαν εκατοντάδες ψηφιακά αρχεία με υλικό παιδικής πορνογραφίας αλλά και φωτογραφίες γυναικών στο εσωτερικό των σπιτιών τους από εξωτερικούς χώρους
ηρακλειο 40χρονος
Πλάκα: Βομβαρδισμένο τοπίο η Λυσικράτους μετά την έκρηξη - Κορυφώνεται η αγωνία για τους αγνοούμενους, βρέθηκε η τσάντα της τουρίστριας
Η ισχυρή έκρηξη προκάλεσε κατάρρευση του κτιρίου και φωτιά - Αναζητούνται ένα ηλικιωμένο ζευγάρι και τρεις τουρίστες, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο διαρροής φυσικού αερίου
Έκρηξη στην Πλάκα
Ανανεώθηκε πριν 32 δευτερόλεπτα
9
Newsit logo
Newsit logo