Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη για τα Γλυπτά του Παρθενώνα: «Ένα δάνειο και ένας ακρωτηριασμένος ναός δεν είναι το ίδιο»

Στο ζήτημα της επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα παρεμβαίνει με ανάρτησή της η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, με αφορμή τη μεταφορά της Ταπισερί της Μπαγιέ στο Βρετανικό Μουσείο.

«Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε ένα μεμονωμένο δάνειο με έναν ακρωτηριασμένο ναό» σημειώνει στην ανάρτησή της η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, σύζυγος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τα Γλυπτά του Παρθενώνα.

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«Η μεταφορά της Ταπισερί του Bayeux στο Βρετανικό Μουσείο είναι πράγματι μια νίκη της πολιτισμικής συνεργασίας – αλλά είναι ένα αυτοτελές έργο τέχνης, όχι ένα αρχιτεκτονικό σύνολο κομμένο στα δύο» σημειώνει χαρακτηριστικά η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη.

Όπως επισημαίνει, «τα Γλυπτά του Παρθενώνα είναι τα δύο μισά ενός και μόνου ναού. Η επανένωσή τους αφορά την αποκατάσταση της καλλιτεχνικής, αρχιτεκτονικής και ιστορικής ακεραιότητας ενός μοναδικού μνημείου που δεν έπρεπε ποτέ να είχε διαμελιστεί».

Κλείνοντας, συνοψίζει τη θέση της με τρεις φράσεις: «Μία υπόθεση. Ένα μνημείο. Μία διόρθωση που έχει καθυστερήσει πολύ».

Η παρέμβασή της έρχεται μία ημέρα μετά το άρθρο του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Guardian, στο οποίο ο πρωθυπουργός χρησιμοποίησε επίσης την Ταπισερί της Μπαγιέ για να υποστηρίξει το ελληνικό αίτημα για επανένωση των Γλυπτών στην Αθήνα.