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Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη για τα Γλυπτά του Παρθενώνα: «Ένα δάνειο και ένας ακρωτηριασμένος ναός δεν είναι το ίδιο»

«Τα Γλυπτά του Παρθενώνα είναι τα δύο μισά ενός και μόνου ναού» γράφει με αφορμή τη μεταφορά της Ταπισερί της Μπαγιέ στο Λονδίνο
Μαρέβα Μητσοτάκη
Μαρέβα Μητσοτάκη / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
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Στο ζήτημα της επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα παρεμβαίνει με ανάρτησή της η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, με αφορμή τη μεταφορά της Ταπισερί της Μπαγιέ στο Βρετανικό Μουσείο.

«Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε ένα μεμονωμένο δάνειο με έναν ακρωτηριασμένο ναό» σημειώνει στην ανάρτησή της η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, σύζυγος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τα Γλυπτά του Παρθενώνα.

«Η μεταφορά της Ταπισερί του Bayeux στο Βρετανικό Μουσείο είναι πράγματι μια νίκη της πολιτισμικής συνεργασίας – αλλά είναι ένα αυτοτελές έργο τέχνης, όχι ένα αρχιτεκτονικό σύνολο κομμένο στα δύο» σημειώνει χαρακτηριστικά η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη.

Όπως επισημαίνει, «τα Γλυπτά του Παρθενώνα είναι τα δύο μισά ενός και μόνου ναού. Η επανένωσή τους αφορά την αποκατάσταση της καλλιτεχνικής, αρχιτεκτονικής και ιστορικής ακεραιότητας ενός μοναδικού μνημείου που δεν έπρεπε ποτέ να είχε διαμελιστεί».

Κλείνοντας, συνοψίζει τη θέση της με τρεις φράσεις: «Μία υπόθεση. Ένα μνημείο. Μία διόρθωση που έχει καθυστερήσει πολύ».

Η παρέμβασή της έρχεται μία ημέρα μετά το άρθρο του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Guardian, στο οποίο ο πρωθυπουργός χρησιμοποίησε επίσης την Ταπισερί της Μπαγιέ για να υποστηρίξει το ελληνικό αίτημα για επανένωση των Γλυπτών στην Αθήνα.

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