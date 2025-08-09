Φωτιά στη Νεάπολη Λασιθίου – Σηκώθηκαν 2 ελικόπτερα, βίντεο από την κατάσβεση

Συναγερμός για φωτιά στη Νεάπολη Λασιθίου το απόγευμα του Σαββάτου (09.08.2025). Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο, σηκώθηκαν 2 ελικόπτερα.

Η φωτιά στη Νεάπολη Λασιθίου αποτεφρώνει αγροτοδασική έκταση στον οικισμό Ανδριανό.

Επί τόπου έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής από όλη την Κρήτη.

Ρίψεις νερού πραγματοποιούν και δύο ελικόπτερα της πυροσβεστικής.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ανδριανός Λασιθίου Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 65 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 22 οχήματα και 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 9, 2025

Για τη φωτιά έχουν κινητοποιηθεί 65 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 22 οχήματα.