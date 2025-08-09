Συμβαίνει τώρα:
Φωτιά στη Νεάπολη Λασιθίου – Σηκώθηκαν 2 ελικόπτερα, βίντεο από την κατάσβεση

Για τη φωτιά έχουν κινητοποιηθεί 65 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 22 οχήματα
Φωτιά στο Λασίθι
πηγή flashnews.gr

Συναγερμός για φωτιά στη Νεάπολη Λασιθίου το απόγευμα του Σαββάτου (09.08.2025). Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο, σηκώθηκαν 2 ελικόπτερα.

Η φωτιά στη Νεάπολη Λασιθίου αποτεφρώνει αγροτοδασική έκταση στον οικισμό Ανδριανό.

Επί τόπου έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής από όλη την Κρήτη.

Ρίψεις νερού πραγματοποιούν και δύο ελικόπτερα της πυροσβεστικής.

 

