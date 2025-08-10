Ελλάδα

Φωτιά στη Ροδόπη: Σε ύφεση η πυρκαγιά – Φόβος να μην υπάρξει αναζωπύρωση

Πάνω από 80 πυροσβέστες, 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη πάλεψαν με τις φλόγες - Βίντεο από το πύρινο μέτωπο
Με τις φλόγες πάλεψαν για αρκετές ώρες οι πυροσβέστες στη Ροδόπη. Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 08:00 το πρωί της Κυριακής (10.08.2025) στη Νέα Μουσινόπολη Ροδόπης με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις αρχές. Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, η φωτιά φαίνεται πως είναι υπό έλεγχο.

Λίγο μετά τις 11:00 το πρωί, νέα φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Ήφαιστος στη Ροδόπη. Λόγω αυτού στάλθηκε μήνυμα από το 112 και ζητούνταν η εκκένωση της περιοχής.

«Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή Ήφαιστος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Ήφαιστος απομακρυνθείτε προς Πανεπιστημιούπολη. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Αυτό ωστόσο δεν ήταν το πρώτο μήνυμα από το 112. Γύρω στις 09:00 το πρωί στάλθηκε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους προειδοποιώντας τους για την φωτιά στη Ροδόπη.

«Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή Νέα Μουσινούπολη της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφερόταν στο μήνυμα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αυξήθηκαν, κατά τη διάρκεια της ημέρας, ώστε οι φλόγες να μην κάψουν τους οικισμούς της περιοχής.

Στο μέτωπο επιχείρησαν 82 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και 22 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Στο σημείο παραμένει μεγάλη πυροσβεστική δύναμη ώστε να σβήσουν και τα τελευταία καντηλάκια και να μην υπάρξει αναζωπύρωση.

