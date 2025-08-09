Ελλάδα

Φωτιά στη Σαμοθράκη: Μήνυμα του 112 – «Παραμείνετε σε ετοιμότητα»

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Άνω Καρυώτες
Σαμοθράκη

Φωτιά ξέσπασε στο νησί της Σαμοθράκης το βράδυ του Σαββάτου (09.08.2025).

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Άνω Καρυώτες της Σαμοθράκης.

Κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεσή της 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη XanthiNea.gr (@xanthinea.gr)

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη XanthiNea.gr (@xanthinea.gr)

Στάλθηκε μήνυμα του 112 στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων, για να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

 

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Άνω Καρυώτες στη Σαμοθράκη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo