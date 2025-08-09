Φωτιά στη Σαμοθράκη: Μήνυμα του 112 – «Παραμείνετε σε ετοιμότητα»

Φωτιά ξέσπασε στο νησί της Σαμοθράκης το βράδυ του Σαββάτου (09.08.2025).

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Άνω Καρυώτες της Σαμοθράκης.

Κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα, 2 Ε/Π και 2 Α/Φ.

Κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεσή της 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Στάλθηκε μήνυμα του 112 στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων, για να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Άνω Καρυώτες στη Σαμοθράκη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα.