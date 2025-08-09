Φωτιά στη Σαμοθράκη: Μήνυμα του 112 – «Παραμείνετε σε ετοιμότητα»

Φωτιά ξέσπασε στο νησί της Σαμοθράκης το βράδυ του Σαββάτου (09.08.2025).
Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Άνω Καρυώτες της Σαμοθράκης.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Άνω Καρυώτες Σαμοθράκης. Κινητοποιήθηκαν 10 #πυροσβέστες με 5 οχήματα, 2 Ε/Π και 2 Α/Φ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 9, 2025
Κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεσή της 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
Στάλθηκε μήνυμα του 112 στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων, για να παραμείνουν σε ετοιμότητα.
«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Άνω Καρυώτες στη Σαμοθράκη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα.