Φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής: Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα – Και εναέρια στη μάχη της κατάσβεσης

Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στη Σίβηρη Χαλκιδικής το μεσημέρι της Πέμπτης (13.08.2026). Μήνυμα του 112 στάλθηκε όσοι βρίσκονται στην περιοχή έλαβαν και ειδοποίηση για να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

«Ενεργοποίηση 112. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Κασσάνδρα της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει στο μήνυμά της η Πολιτική Προστασία.

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⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Κασσάνδρα της Περιφερειακής Ενότητας #Χαλκιδικής



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 13, 2026

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για τη φωτιά στη Χαλκιδική, επιχειρούν 72 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 22 οχήματα (συμπεριλαμβανομένων 12 πυροσβεστών με 3 οχήματα από τη Μολδαβία, που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών), 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στην Σίβηρη Χαλκιδικής και επιχειρούν 72 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 22 οχήματα, 6 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 13, 2026

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Κασσάνδρας.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.