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Φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής: Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα – Και εναέρια στη μάχη της κατάσβεσης

Επιχειρούν 72 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 22 οχήματα (συμπεριλαμβανομένων 12 πυροσβεστών με 3 οχήματα από τη Μολδαβία), 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο
φωτιά
Φωτογραφία αρχείου / (ΠΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ/EUROKINISSI)
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Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στη Σίβηρη Χαλκιδικής το μεσημέρι της Πέμπτης (13.08.2026). Μήνυμα του 112 στάλθηκε όσοι βρίσκονται στην περιοχή έλαβαν και ειδοποίηση για να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

«Ενεργοποίηση 112. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Κασσάνδρα της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει στο μήνυμά της η Πολιτική Προστασία.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για τη φωτιά στη Χαλκιδική, επιχειρούν 72 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 22 οχήματα (συμπεριλαμβανομένων 12 πυροσβεστών με 3 οχήματα από τη Μολδαβία, που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών), 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Κασσάνδρας.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.

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