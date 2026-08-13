Τροχαίο στη Λεωφόρο Κηφισού: Καραμπόλα τριών οχημάτων στο ύψος του ΣΕΦ

Μετ’ εμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία το μεσημέρι της Πέμπτης (13.08.2026) στη Λεωφόρο Κηφισού, έπειτα από τροχαίο με καραμπόλα τριών οχημάτων στο ύψος του ΣΕΦ.

Το τροχαίο σημειώθηκε, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, στην έξοδο της Λεωφόρου Κηφισού προς τη Λεωφόρο Ποσειδώνος, με την καραμπόλα να προκαλεί προβλήματα στην κυκλοφορία στο ρεύμα προς Γλυφάδα.

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Στο σημείο έχει δημιουργηθεί αυξημένη κίνηση, ενώ οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από την περιοχή.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς, ενώ τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.