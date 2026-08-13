Ελλάδα

Τροχαίο στη Λεωφόρο Κηφισού: Καραμπόλα τριών οχημάτων στο ύψος του ΣΕΦ

Με δυσκολία διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Γλυφάδα – Το ατύχημα σημειώθηκε στην έξοδο προς τη Λεωφόρο Ποσειδώνος
Λεωφόρος Κηφισού, κίνηση
Η κίνηση των οχημάτων στη Λεωφόρο Κηφισού (Φωτογραφία αρχείου: EUROKINISSI)
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Μετ’ εμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία το μεσημέρι της Πέμπτης (13.08.2026) στη Λεωφόρο Κηφισού, έπειτα από τροχαίο με καραμπόλα τριών οχημάτων στο ύψος του ΣΕΦ.

Το τροχαίο σημειώθηκε, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, στην έξοδο της Λεωφόρου Κηφισού προς τη Λεωφόρο Ποσειδώνος, με την καραμπόλα να προκαλεί προβλήματα στην κυκλοφορία στο ρεύμα προς Γλυφάδα.

Στο σημείο έχει δημιουργηθεί αυξημένη κίνηση, ενώ οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από την περιοχή.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς, ενώ τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.

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Ελλάδα
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