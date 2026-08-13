Χανιά: Ληστής άρπαξε χρυσά κοσμήματα, χρήματα, έδεσε και ξυλοκόπησε 85χρονο επιχειρηματία

Αδίστακτος ληστής στα Χανιά το βράδυ της Τετάρτης (12.08.2026) έδεσε, ξυλοκόπησε και έκοψε με πένσα τα δαχτυλίδια 85χρονου επιχειρηματία καντίνας.

Xθες το βράδυ, μόλις είχε κλείσει την καντίνα και είχε αποσυρθεί στο σπίτι του, -ακριβώς δίπλα- ο 85χρονος ήρθε αντιμέτωπος με την εισβολή του δράστη της ληστείας, ενός αγνώστου, γεροδεμένου και μαυροφορεμένου, ο οποίος με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και με σπαστά ελληνικά, του ζήτησε την είσπραξη της ημέρας, σύμφωνα με το zarpanews.gr.

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Αφού πήρε ποσό περίπου 500 ευρώ, ο δράστης συνέχισε με σοκαριστική αναλγησία το έργο του, αφαιρώντας με ειδικό πενσάκι έξι δαχτυλίδια από τα δάχτυλα του θύματος αλλά και την χρυσή αλυσίδα από τον λαιμό του.

Στο τέλος, τον έδεσε σε καρέκλα και τον εγκατέλειψε αιμόφυρτο, του έκλεψε το τηλέφωνο ενώ ασφάλισε και την πόρτα με σύρτη ώστε να διασφαλίσει ότι δεν θα έβγαινε.

Ωστόσο, ο 85χρονος κατάφερε μόνος του να λυθεί, να βγει έξω από το δωμάτιο και να απευθυνθεί σε υπάλληλο σεκιούριτι διπλανού ξενοδοχείου, η οποία κάλεσε την αστυνομία.

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Στο σημείο έσπευσε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρείχαν στον 85χρονο πρώτες βοήθειες και του έκαναν ράμματα στις πληγές του ενώ ο ίδιος προτίμησε να μείνει εκεί να ηρεμήσει αντί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Οι έρευνες για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του δράστη συνεχίζονται με την αξιοποίηση της μαρτυρίας του θύματος και υλικού από τις κάμερες ασφαλείας.