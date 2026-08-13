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Εύβοια: Χειροβομβίδα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου βρέθηκε σε παλιά αποθήκη

Η χειροβομβίδα περισυνελέγη με ασφάλεια και μεταφέρθηκε σε πεδίο βολής στην Αθήνα, όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η καταστροφή της
Χειροβομβίδα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου βρέθηκε σε παλιά αποθήκη στην Εύβοια
Χειροβομβίδα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου βρέθηκε σε παλιά αποθήκη στην Εύβοια / evima
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Συναγερμός σήμανε στις αρχές στην Εύβοια την Τετάρτη (12.08.2026) όταν βρέθηκε χειροβομβίδα που χρονολογείται από την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε σε πεσμένο τοίχο παλιάς αποθήκης, σε κατοικία στην περιοχή των Στροπώνων του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων.

Ο ιδιοκτήτης, μόλις αντιλήφθηκε το εύρημα, ενημέρωσε άμεσα τις αρχές στην Εύβοια. Η χειροβομβίδα παρέμεινε υπό αστυνομική φύλαξη μέχρι σήμερα το πρωί, οπότε και οργανώθηκε η επιχείρηση για την ασφαλή περισυλλογή της.

Στο σημείο βρέθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, πλήρωμα του ΕΚΑΒ, η Πυροσβεστική, καθώς και το αρμόδιο τμήμα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών του στρατού, σύμφωνα με το evima.gr.

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Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, η χειροβομβίδα περισυνελέγη με ασφάλεια και μεταφέρθηκε σε πεδίο βολής στην Αθήνα, όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η καταστροφή της.

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