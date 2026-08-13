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Φωτιά στο Βαρθολομιό Ηλείας: Μήνυμα του 112, επιχειρούν 4 εναέρια μέσα

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 32 πυροσβέστες, εννέα οχήματα, τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο - Σε ετοιμότητα καλούνται οι κάτοικοι
Φωτιά
Πυροσβέστες επιχειρούν για την κατάσβεση πυρκαγιάς (Φωτογραφία ΑΡΧΕΊΟΥ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI)
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Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (13.08.2026) στο Βαρθολομιό Ηλείας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής, ενώ εστάλη μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους της περιοχής.

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς στο Βαρθολομιό Ηλείας κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και εννέα οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν επίσης μηχανήματα έργου και δυνάμεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Λόγω της εξέλιξης της πυρκαγιάς, ενεργοποιήθηκε το 112, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Βαρθολομιό της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα.

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