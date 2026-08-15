Φωτιά στη Σκύρο: Σηκώθηκαν 6 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα – Μήνυμα του 112 για εκκένωση του οικισμού Άγιος Φωκάς και Πεύκο

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε στην Σκύρο το Σάββατο 15.08.2026.

Η φωτιά σε δασική έκταση ξέσπασε στην περιοχή Ατσίτσα στη Σκύρο το μεσημέρι και αμέσως κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική.

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Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν αρχικά 8 πυροσβέστες, εθελοντές, 3 οχήματα, 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο ενώ πολύ γρήγορα ενισχύθηκαν.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ατσίτσα στη νήσο Σκύρο. Κινητοποιήθηκαν 8 #πυροσβέστες, εθελοντές, 3 οχήματα, 4 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 15, 2026

Στις 16:31 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Άγιος Φωκάς με κατεύθυνση προς Αχερούνες.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην νήσο #Σκύρο



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Άγιος_Φωκάς απομακρυνθείτε μέσω του κεντρικού περιφερειακού δρόμου πρός #Αχερούνες



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 15, 2026

Πολύ γρήγορα ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά και για το έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα καθώς και Εθελοντές.

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Επίσης, μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από την Κύμη Ευβοίας, 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 6 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Σκύρου.

Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα εστάλη νέο μήνυμα 112, για την απομάκρυνση των κατοίκων από την περιοχή Πεύκο μέσω του κεντρικού περιφερειακού δρόμου πρός Χώρα Σκύρου.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην Νήσο #Σκύρο



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Πεύκο απομακρυνθείτε μέσω του κεντρικού περιφερειακού δρόμου πρός #Χώρα_Σκύρου



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 15, 2026

Φωτιά στη Σκύρο / Αριστοτέλης Πανέρης

Φωτιά στη Σκύρο / Αριστοτέλης Πανέρης

Φωτιά στη Σκύρο / Αριστοτέλης Πανέρης

Φωτιά στη Σκύρο / Αριστοτέλης Πανέρης

Στο νησί πνέουν ισχυροί άνεμοι 6-7 μποφόρ που δυσχεραίνει το έργο των πυροσβεστών, ενώ το μέτωπο βρίσκεται περίπου 1 χιλιόμετρο από την παραλία του Αγίου Φωκά, ενώ στο σημείο υπάρχουν πολλές διάσπαρτα σπίτια.