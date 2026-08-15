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Φωτιά στη Σκύρο: Σηκώθηκαν 6 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα – Μήνυμα του 112 για εκκένωση του οικισμού Άγιος Φωκάς και Πεύκο

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς - Μεταβαίνουν πυροσβέστες από την Εύβοια
Ανανεώθηκε πριν 28 λεπτά
Φωτιά στη Σκύρο
Φωτιά στη Σκύρο / Αριστοτέλης Πανέρης
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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε στην Σκύρο το Σάββατο 15.08.2026.

Η φωτιά σε δασική έκταση ξέσπασε στην περιοχή Ατσίτσα στη Σκύρο το μεσημέρι και αμέσως κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν αρχικά 8 πυροσβέστες, εθελοντές, 3 οχήματα, 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο ενώ πολύ γρήγορα ενισχύθηκαν.

Στις 16:31 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Άγιος Φωκάς με κατεύθυνση προς Αχερούνες.

Πολύ γρήγορα ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά και για το έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα καθώς και Εθελοντές.

Επίσης, μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από την Κύμη Ευβοίας, 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 6 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Σκύρου.

Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα εστάλη νέο μήνυμα 112, για την απομάκρυνση των κατοίκων από την περιοχή Πεύκο μέσω του κεντρικού περιφερειακού δρόμου πρός Χώρα Σκύρου.

Φωτιά στη Σκύρο
Φωτιά στη Σκύρο / Αριστοτέλης Πανέρης
Φωτιά στη Σκύρο
Φωτιά στη Σκύρο / Αριστοτέλης Πανέρης
Φωτιά στη Σκύρο
Φωτιά στη Σκύρο / Αριστοτέλης Πανέρης
Φωτιά στη Σκύρο
Φωτιά στη Σκύρο / Αριστοτέλης Πανέρης

Στο νησί πνέουν ισχυροί άνεμοι 6-7 μποφόρ που δυσχεραίνει το έργο των πυροσβεστών, ενώ το μέτωπο βρίσκεται περίπου 1 χιλιόμετρο από την παραλία του Αγίου Φωκά, ενώ στο σημείο υπάρχουν πολλές διάσπαρτα σπίτια.

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