Ελλάδα

Φωτιά στη Θεσπρωτία στην περιοχή Σαγιάδα: Κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες

Στο σημείο βρίσκονται ακόμη μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 6 οχήματα
Όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
Όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας / EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Φωτιά ξέσπασε στη Θεσπρωτία στη Σαγιάδα του δήμου Φιλιατών στις 8 το βράδυ της Πέμπτης (24.09.2026).

Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση στη Σαγιάδα Θεσπρωτίας.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 6 οχήματα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τα αίτια της φωτιάς.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
203
188
168
150
110
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Υπόθεση Μαζωνάκη: Του χορήγησαν μέθη με προποφόλη και έψαχναν αντίδοτο ενώ δεν υπάρχει – «Μυστήριο» με το anexate που αναιρεί την μιδαζολάμη
Το «μυστήριο» με την χορήγηση μέθης και το αντίδοτο, όσα περιέγραψαν εργαζόμενες της κλινικής για τις κινήσεις της 56χρονης γιατρού αφότου κατέρρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης
Γιώργος Μαζωνάκης
13
Newsit logo
Newsit logo