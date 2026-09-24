Φωτιά στη Θεσπρωτία στην περιοχή Σαγιάδα: Κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες

Φωτιά ξέσπασε στη Θεσπρωτία στη Σαγιάδα του δήμου Φιλιατών στις 8 το βράδυ της Πέμπτης (24.09.2026).

Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση στη Σαγιάδα Θεσπρωτίας.

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Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 6 οχήματα.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, στην Τ.Κ. Σαγιάδας, του δήμου Φιλιάτων Θεσπρωτίας. Κινητοποιήθηκαν 16 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης Εμοδε, εθελοντές και 6 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 24, 2026

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τα αίτια της φωτιάς.