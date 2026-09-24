Ελλάδα

Ρόδος: Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο «αντίο» στον πυροσβέστη Πέτρο Διακάκη

Βαρύ πένθος για τον 52χρονο πυροσβέστη - Μεσίστιες οι σημαίες σε όλες τις υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος
Κηδεία πυροσβέστη στη Ρόδο
Photo / ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ /EUROKINISSI
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Με τιμές τελέστηκε το απόγευμα της Πέμπτης 24.09.2026 η κηδεία του 52χρονου πυροσβέστη Πέτρου Διακάκη στο χωριό Έμπωνας της Ρόδου, με συγγενείς, φίλους και συναδέλφους του να τον συνοδεύουν στην τελευταία του κατοικία.

Το «παρών» στην εξόδιο ακολουθία του πυροσβέστη στη Ρόδο, έδωσαν εκτός από τους συγγενείς και φίλους του, ανώτεροι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής, καθώς και εκπρόσωποι φορέων, τοπικών αρχών και εθελοντικών ομάδων του νησιού.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η παρουσία των συναδέλφων του από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Απολλώνων Ρόδου, όπου υπηρετούσε ο 52χρονος.

Συνάδελφοί του αποτέλεσαν το άγημα που τον συνόδευσε στην τελευταία του κατοικία, αποδίδοντάς του τις προβλεπόμενες τιμές στο ύστατο χαίρε.

Κηδεία πυροσβέστη στη Ρόδο
Photo / ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ /EUROKINISSI
Κηδεία πυροσβέστη στη Ρόδο
Photo / ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ /EUROKINISSI
Κηδεία πυροσβέστη στη Ρόδο
Photo / ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ /EUROKINISSI
Κηδεία πυροσβέστη στη Ρόδο
Photo / ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ /EUROKINISSI
Κηδεία πυροσβέστη στη Ρόδο
Photo / ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ /EUROKINISSI

Ο Πέτρος Διακάκης έχασε τη ζωή του την Τρίτη, όταν έπεσε από μεγάλο ύψος στο φαράγγι της Σιδερίτισσας στη Ρόδο, κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τη διάσωση δύο Ιταλών αναρριχητών.

Σε ένδειξη πένθους και τιμής στη μνήμη του 52χρονου, οι σημαίες σε όλες τις υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος κυμάτισαν μεσίστιες την ημέρα της ταφής του, από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου.

Ο Πέτρος Διακάκης έχασε τη ζωή του την Τρίτη, όταν έπεσε από μεγάλο ύψος στο φαράγγι της Σιδερίτισσας στη Ρόδο, κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τη διάσωση δύο Ιταλών αναρριχητών.

Σε ένδειξη πένθους και τιμής στη μνήμη του 52χρονου, οι σημαίες σε όλες τις υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος κυμάτισαν μεσίστιες την ημέρα της ταφής του, από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου.

Φόρο τιμής στον πυροσβέστη απέτισε και ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας. Με μήνυμά του εξέφρασε τα συλλυπητήρια της πυροσβεστικής οικογένειας προς τους συγγενείς και τους φίλους του Πέτρου Διακάκη.

Στο μήνυμά του έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη συνέπεια με την οποία υπηρέτησε, στην κοινωνική του προσφορά και στην αγάπη του για τον συνάνθρωπο, αποχαιρετώντας έναν πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του την ώρα του καθήκοντος, σε επιχείρηση διάσωσης.

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