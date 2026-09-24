Τραγωδία στην Εθνική Οδό Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας: Νεκρός 24χρονος οδηγός μηχανής σε τροχαίο

Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος στην Εθνική Οδό Ηγουμενίτσας-Πρέβεζας, όταν ένας νεαρός έχασε τη ζωή του σε τροχαίο με τη μηχανή του.

Τη ζωή του έχασε ένας 24χρονος σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην Εθνική Οδό Ηγουμενίτσας-Πρέβεζας, στην περιοχή του Μαργαριτίου, κοντά στην Πάργα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το epirusgate.gr, το δυστύχημα συνέβη λίγο μετά τις 17:00, όταν, κάτω από συνθήκες που παραμένουν άγνωστες, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 24χρονος ενεπλάκη σε σύγκρουση με αυτοκίνητο.

Μετά τη σύγκρουση, ο νεαρός έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας, η οποία κατευθύνθηκε προς τα προστατευτικά κιγκλιδώματα του δρόμου και προσέκρουσε πάνω τους με μεγάλη σφοδρότητα.

Η πρόσκρουση αποδείχθηκε μοιραία για τον 24χρονο, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η αρχική σύγκρουση με το αυτοκίνητο δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί.

Την προανάκριση για τα αίτια του θανατηφόρου τροχαίου έχει αναλάβει το Τμήμα Τροχαίας Ηγουμενίτσας.