Άννα Βίσση: Παράταση στα δρομολόγια του ΗΣΑΠ για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ

Παράταση στη λειτουργία του ΗΣΑΠ για τη συναυλία της Άννας Βίσση, στο ΟΑΚΑ το Σάββατο (26.09.2026).

Ειδικότερα, αλλαγές στα τελευταία δρομολόγια της γραμμής 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ για το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, λόγω της συναυλίας που θα δώσει η Άννα Βίσση στο ΟΑΚΑ.

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Το ωράριο λειτουργίας του ΗΣΑΠ θα παραταθεί και τα τελευταία δρομολόγια θα διαμορφωθούν ως εξής:

από ΠΕΙΡΑΙΑ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στη 01:15,

από ΠΕΙΡΑΙΑ προς ΑΤΤΙΚΗ στη 01:30,

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από ΕΙΡΗΝΗ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στη 01:56,

από ΚΗΦΙΣΙΑ προς ΠΕΙΡΑΙΑ στις 02:00,

από ΕΙΡΗΝΗ προς ΠΕΙΡΑΙΑ στις 02:09.

Υπενθυμίζεται, πως το Σάββατο θα υπάρχει 24ωρη λειτουργία των Γραμμών 2 και 3 του Μετρό και του Τραμ για να διευκολυνθούν όσοι παρακολουθήσουν τη συναυλία.