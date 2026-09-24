Ελλάδα

Άννα Βίσση: Παράταση στα δρομολόγια του ΗΣΑΠ για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ

Ταυτόχρονα οι γραμμές 2 και 3 του Μετρό θα λειτουργούν όλο το βράδυ του Σαββάτου
ΗΣΑΠ
Συρμός του ΗΣΑΠ / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Γιώργος Κονταρίνης
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Παράταση στη λειτουργία του ΗΣΑΠ για τη συναυλία της Άννας Βίσση, στο ΟΑΚΑ το Σάββατο (26.09.2026).

Ειδικότερα, αλλαγές στα τελευταία δρομολόγια της γραμμής 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ για το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, λόγω της συναυλίας που θα δώσει η Άννα Βίσση στο ΟΑΚΑ.

Το ωράριο λειτουργίας του ΗΣΑΠ θα παραταθεί και τα τελευταία δρομολόγια θα διαμορφωθούν ως εξής:

από ΠΕΙΡΑΙΑ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στη 01:15,

από ΠΕΙΡΑΙΑ προς ΑΤΤΙΚΗ στη 01:30,

από ΕΙΡΗΝΗ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στη 01:56,

από ΚΗΦΙΣΙΑ προς ΠΕΙΡΑΙΑ στις 02:00,

από ΕΙΡΗΝΗ προς ΠΕΙΡΑΙΑ στις 02:09.

Υπενθυμίζεται, πως το Σάββατο θα υπάρχει 24ωρη λειτουργία των Γραμμών 2 και 3 του Μετρό και του Τραμ για να διευκολυνθούν όσοι παρακολουθήσουν τη συναυλία.

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