Καιρός: «Έρχονται βροχές, δύσκολη μέρα το Σάββατο», λέει ο Λαγουβάρδος

Μια μικρή επιστροφή στο καλοκαίρι έφερε ο καιρός στην Αθήνα μετά από δύο ημέρες βροχών, με αρκετούς κατοίκους των νοτίων προαστίων να επιστρέφουν στη θάλασσα. Η ηλιοφάνεια, οι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες και οι ασθενείς άνεμοι έδωσαν την ευκαιρία σε αρκετούς να απολαύσουν ακόμη και μια βουτιά.

Στον Φλοίσβο, αλλά και σε Άλιμο και Γλυφάδα, ο καιρός θύμισε περισσότερο καλοκαίρι, με τη θερμοκρασία να ξεπερνά τοπικά τους 26 βαθμούς και τη θάλασσα να προσελκύει Αθηναίους και τουρίστες.

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Η παραλία του Φλοίσβου γέμισε ξανά με πετσέτες και ομπρέλες, ενώ αρκετοί δεν περιορίστηκαν στην ηλιοθεραπεία και μπήκαν στο νερό.

Ο μετεωρολόγος και διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, ανέφερε στο Orange Press Agency ότι οι καλές καιρικές συνθήκες θα συνεχιστούν και το πρωί της Παρασκευής.

Ωστόσο, η εικόνα είναι διαφορετική τις πρωινές ώρες και κυρίως στη βόρεια Ελλάδα, όπου καταγράφονται πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

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«Το πρωί σημειώνονται πολύ χαμηλές ελάχιστες θερμοκρασίες, κυρίως στη βόρεια Ελλάδα. Πέμπτη πρωί είχαμε, για παράδειγμα, μηδέν βαθμούς στον Έβρο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αλλάζει ο καιρός από το απόγευμα της Παρασκευής

Η επιστροφή του ήλιου δεν θα κρατήσει για πολύ. Από το απόγευμα της Παρασκευής αναμένεται νέα μεταβολή, με βροχές και καταιγίδες να ξεκινούν από τα βορειοδυτικά και σταδιακά να επηρεάζουν περισσότερες περιοχές.

Το Σάββατο αναμένεται να είναι η πιο δύσκολη ημέρα του Σαββατοκύριακου, καθώς οι βροχές θα καλύψουν μεγάλο μέρος της χώρας και σε ορισμένες περιοχές μπορεί να είναι ισχυρές.

«Το Σάββατο φαίνεται να είναι έτσι μια δύσκολη μέρα. Θα έχουμε βροχές σε ένα μεγάλο μέρος της χώρας, πιθανόν μάλιστα κατά τόπους στα κεντρικά και στα νότια να είναι ισχυρές, ενώ θα ενισχυθούν και οι άνεμοι», σημειώνει ο Κ. Λαγουβάρδος.

Την Κυριακή οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν ακόμη περισσότερο και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Οι βροχές αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι περίπου το μεσημέρι και στη συνέχεια να εξασθενήσουν σταδιακά.

Λόγω της συννεφιάς και των βροχοπτώσεων, οι θερμοκρασίες μέσα στο Σαββατοκύριακο θα κινηθούν αρκετά χαμηλότερα από τα συνηθισμένα επίπεδα για την εποχή, με τον Κώστα Λαγουβάρδο να κάνει λόγο για «έναν άστατο, φθινοπωρινό καιρό».

Πού χρειάζεται προσοχή για πλημμυρικά φαινόμενα

Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα δεν υπάρχει λόγος για γενικευμένη ανησυχία σχετικά με πλημμυρικά φαινόμενα. Χρειάζεται, ωστόσο, προσοχή στις περιοχές όπου προβλέπονται πιο έντονες βροχοπτώσεις.

Σύμφωνα με τον Κώστα Λαγουβάρδο, κυρίως στην Πελοπόννησο και πιθανόν στη δυτική Κρήτη δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικά πλημμυρικά επεισόδια, εφόσον επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις για ισχυρές βροχές.