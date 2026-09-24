Ελλάδα

Καιρός αύριο: Επιστρέφουν βροχές και καταιγίδες – Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας

Τα φαινόμενα ξεκινούν από τα βορειοδυτικά και επεκτείνονται σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια
Βροχή
Photo / Eurokinissi
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Με βροχές και τοπικές καταιγίδες επιστρέφει ο άστατος καιρός την Παρασκευή 25.09.2026, με την πρόγνωση να δείχνει αλλαγή του σκηνικού από τις μεσημβρινές ώρες. Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τα βορειοδυτικά και σταδιακά θα επηρεάσουν περισσότερες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo, ο καιρός θα παρουσιάσει παροδικές νεφώσεις κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Μέχρι το βράδυ, οι βροχές και οι τοπικές καταιγίδες θα έχουν επεκταθεί σε μεγάλο μέρος αυτών των περιοχών, ενώ στα νότια η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές.

Στη Δυτική Μακεδονία ο υδράργυρος θα δείξει από 5 έως 23 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 3 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Στην Ήπειρο η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλία από 7 έως 25. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά αναμένονται θερμοκρασίες από 6 έως 25 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη από 8 έως 24.

Στα Επτάνησα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 με 25 βαθμούς, ενώ στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου θα κυμανθεί από 8 έως 22-24 βαθμούς. Στα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου αναμένονται θερμοκρασίες από 12 έως 24-25 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι σε Αιγαίο και Ιόνιο θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ και τοπικά θα φτάνουν τα 5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται κατά διαστήματα νεφώσεις, χωρίς ιδιαίτερα ισχυρούς ανέμους. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με ένταση έως 2-3 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια και ανατολικά του νομού, πάντως, οι ελάχιστες τιμές θα είναι κατά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερες.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις, ενώ τοπικές βροχές προβλέπονται κυρίως τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, έως 2-3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
168
162
150
150
110
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Υπόθεση Μαζωνάκη: Του χορήγησαν μέθη με προποφόλη και έψαχναν αντίδοτο ενώ δεν υπάρχει – «Μυστήριο» με το anexate που αναιρεί την μιδαζολάμη
Το «μυστήριο» με την χορήγηση μέθης και το αντίδοτο, όσα περιέγραψαν εργαζόμενες της κλινικής για τις κινήσεις της 56χρονης γιατρού αφότου κατέρρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης
Γιώργος Μαζωνάκης
5
Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Η κατάθεση της νοσοκόμας που «καίει» τη γιατρό του Κολωνακίου – «Μας είπε να έχουμε κοινή γραμμή στις καταθέσεις»
Αναφέρει ότι έγινε μέθη στον γνωστό τραγουδιστή και ότι της ζήτησαν να βρει αναισθησιολόγο για αν υπάρχει αντίδοτο - Η γιατρός έκανε και άλλη πλασμαφαίερεση στο διπλανό δωμάτιο
Το ιατρείο στο Κολωνάκι που έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης 19
Σοκάρει βίντεο με την γιατρό του Μαζωνάκη από την πλασμαφαίρεση σε άλλη ασθενή - «Μπρος στα κάλλη τι είναι ο πόνος;»
Η γυναίκα τράβηξε φωτογραφίες από το χέρι της το οποίο είναι μελανιασμένο και πρησμένο αφού υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση στην κλινική των γιατρών στο Κολωνάκι
Πλασμαφαίρεση
6
Newsit logo
Newsit logo