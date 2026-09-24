Καιρός αύριο: Επιστρέφουν βροχές και καταιγίδες – Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας

Με βροχές και τοπικές καταιγίδες επιστρέφει ο άστατος καιρός την Παρασκευή 25.09.2026, με την πρόγνωση να δείχνει αλλαγή του σκηνικού από τις μεσημβρινές ώρες. Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τα βορειοδυτικά και σταδιακά θα επηρεάσουν περισσότερες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo, ο καιρός θα παρουσιάσει παροδικές νεφώσεις κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Μέχρι το βράδυ, οι βροχές και οι τοπικές καταιγίδες θα έχουν επεκταθεί σε μεγάλο μέρος αυτών των περιοχών, ενώ στα νότια η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές.

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Στη Δυτική Μακεδονία ο υδράργυρος θα δείξει από 5 έως 23 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 3 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Στην Ήπειρο η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλία από 7 έως 25. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά αναμένονται θερμοκρασίες από 6 έως 25 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη από 8 έως 24.

Στα Επτάνησα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 με 25 βαθμούς, ενώ στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου θα κυμανθεί από 8 έως 22-24 βαθμούς. Στα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου αναμένονται θερμοκρασίες από 12 έως 24-25 βαθμούς Κελσίου.

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Οι άνεμοι σε Αιγαίο και Ιόνιο θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ και τοπικά θα φτάνουν τα 5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται κατά διαστήματα νεφώσεις, χωρίς ιδιαίτερα ισχυρούς ανέμους. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με ένταση έως 2-3 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια και ανατολικά του νομού, πάντως, οι ελάχιστες τιμές θα είναι κατά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερες.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις, ενώ τοπικές βροχές προβλέπονται κυρίως τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, έως 2-3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου.